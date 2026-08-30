0 puntos en 2 jornadas para el Tottenham: el Newcastle conquista el Tottenham Hotspur Stadium

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0 puntos en 2 jornadas para el Tottenham: el Newcastle conquista el Tottenham Hotspur Stadium

Se registró un resultado inesperado en la 2ª jornada de la Premier League. El Tottenham, dirigido por Roberto De Zerbi y tras realizar grandes inversiones en el mercado de fichajes, perdió 0-2 en casa ante el Newcastle.

De este modo, las «Urracas» celebran su primera victoria de la temporada y alcanzan los 4 puntos, mientras que los «Spurs» no han sumado puntos en las dos primeras jornadas, cayendo a la parte baja de la tabla.

Un destino decidido en 10 minutos: los goles de Elanga y Wissa

El encuentro se decidió a favor de los visitantes gracias a una táctica precisa y rápidos contraataques:

  • Minuto 62 (0-1): El extremo del Newcastle, Anthony Elanga, aprovechó un hueco en la defensa londinense para abrir el marcador;

  • Minuto 72 (0-2): Diez minutos después, Yoane Wissa marcó el segundo gol para los visitantes, asegurando una victoria convincente;

  • Debut fallido y el factor Tonali: Elnuevo delantero del Tottenham, Omar Marmoush, tuvo un debut decepcionante sin lograr acciones decisivas. Sandro Tonali, en el centro del campo, fue sustituido en el minuto 75 ante su antiguo equipo, el Newcastle.

Acta del partido y alineaciones

Premier League. 2ª jornada

Tottenham — Newcastle — 0-2

29 de agosto, Londres, Tottenham Hotspur Stadium

Goles: Elanga 62 (0-1), Wissa 72 (0-2).

Amonestaciones: van de Ven 3, Nico 13, Botman 79.

  • Tottenham: Kinski, Gray (Moore, 68), van Hecke, van de Ven, Robertson (Udogie, 68), Bentancur, Tonali (Solanke, 75), Porro, Tel (Kudus, 68), Fernandes, Marmoush;

  • Newcastle: Hornicek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Nico (Stoyr, 71), Miley, Elanga (Murphy, 82), Willock (Woltemade, 71), Barnes (Touré, 90+3), Wissa (Ramsey, 82).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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