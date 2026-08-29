Buenas noticias desde Suiza: nuestro judoka gana la medalla de plata en la final del Grand Slam

Los miembros de la selección nacional de Uzbekistán continúan su exitosa participación en el prestigioso torneo internacional de judo «Grand Slam», organizado en la ciudad suiza de Lausana. En los combates del segundo día, nuestro compatriota que compitió en la categoría de -81 kg Arslonbek Tojiyev libró duelos intensos y subió al segundo escalón del podio.

El atleta uzbeko registró brillantes victorias contra los judokas más experimentados y líderes del mundo desde las rondas clasificatorias hasta la semifinal.

5 grandes victorias y un enfrentamiento decisivo en la final

Arslonbek Tojiyev recorrió un camino extremadamente complejo y difícil hasta la fase final:

Adversarios derrotados: Nuestro compatriota logró victorias convincentes sobre judokas de alto nivel de Alemania, Turquía, Finlandia, Ucrania y Brasil, ganándose el aplauso de los aficionados;

Duelo de compañeros de club en la final: En el combate decisivo por la medalla de oro, Tojiyev se enfrentó asu compañero del club «Jenys» de Kazajistán, el talentoso atleta kazajo Abylaikhan Zhubanazar, y finalmente cedió la victoria, asegurando la medalla de plata.

700 puntos valiosos en el ranking hacia París

Este resultado representa para Arslonbek Tojiyev no solo un trofeo prestigioso, sino también un paso importante para fortalecer su posición en el escenario internacional: