Apple eliminó las aplicaciones de Lukoyl y Teboil de la App Store

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Apple eliminó las aplicaciones de Lukoyl y Teboil de la App Store

A finales de agosto, se produjo otra restricción notable en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, en la noche del 29 de agosto, Apple eliminó permanentemente las aplicaciones oficiales de las redes de gasolineras Lukoyl y Teboil de su tienda digital App Store. Por el momento, no se han revelado oficialmente las razones por las que estos programas fueron bloqueados y retirados de la tienda. Así lo informa Ixbt.com.

Tras esta restricción, han surgido ciertas dificultades para los usuarios y conductores. En particular, actualmente no es posible volver a descargar las aplicaciones a través de la App Store. Por ello, los expertos y representantes de la empresa recomiendan encarecidamente a los usuarios que ya tienen la aplicación instalada en sus smartphones que no la eliminen bajo ninguna circunstancia.

Conservación de la aplicación y soluciones alternativas

Para los propietarios de iPhone que utilizan el sistema operativo iOS, se requiere realizar ajustes adicionales en la configuración. En particular, es aconsejable desactivar la función de eliminación automática de aplicaciones no utilizadas. De lo contrario, el sistema podría borrar el programa automáticamente para liberar espacio y no sería posible recuperarlo.

En caso de que la aplicación se elimine, o para los nuevos usuarios, Lukoyl ofrece una variante alternativa. Según esta, los clientes pueden utilizar sin problemas el área personal en el sitio web oficial de la empresa. A través de la versión web, se mantiene la posibilidad de obtener un código QR especial para calcular y canjear puntos de bonificación en las gasolineras.

Últimas actualizaciones y próximos pasos

Resulta sorprendente que la aplicación recibiera una actualización importante apenas unos días antes de desaparecer de la App Store, enriqueciéndose con nuevas funciones. En particular, la interfaz del programa comenzó a mostrar la disponibilidad de diferentes tipos de combustible en determinadas gasolineras, así como sus precios actuales en tiempo real.

Actualmente, la mayoría de las grandes marcas y redes de servicios se enfrentan a diversos conflictos para mantener sus aplicaciones móviles en las tiendas de aplicaciones internacionales. En el caso de Lukoyl y Teboil, los usuarios se ven obligados a depender de las versiones web a través de navegadores de internet. Aún no se han emitido declaraciones oficiales por parte de Apple o de los desarrolladores de las aplicaciones sobre esta situación.

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Abror Shuhratov
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