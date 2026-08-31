¿Dónde se equivocó Umar Nurmagomedov? Una leyenda de la UFC hace una declaración impactante sobre esta pelea

En el torneo UFC Fight Night 286 celebrado en Shanghái, el contendiente ruso invicto Umar Nurmagomedov fue noqueado en el segundo asalto por el chino Song Yadong, lo que provocó grandes debates en el mundo de las artes marciales mixtas. El estadounidense Demetrius Johnson, considerado uno de los campeones más grandes en la historia de la UFC, publicó un análisis especial en su canal de YouTube, señalando Nurmagomedovy su mayor deficiencia táctica en el combate.

El legendario luchador enfatizó que Umar no utilizó en absoluto su arma principal que podría haberle dado la victoria.

«Umar no golpeó al cuerpo en absoluto»: el análisis táctico de Johnson

Demetrius Johnson expresó las siguientes opiniones sobre los detalles de la pelea y el error del atleta ruso:

La ausencia de golpes al cuerpo: «Hay algo que Umar no hizo en absoluto, y es lanzar golpes al cuerpo, tanto con los pies como con las manos. Umar olvidó por completo golpear el cuerpo de su oponente»;

Una situación táctica incomprensible: «No entiendo en absoluto por qué hizo eso. Si eres zurdo y lanzas patadas contra un luchador diestro, el único riesgo es terminar en un derribo (takedown)»;

La superioridad en grappling perdida: «¡Pero después de todo, Umar era mucho más fuerte en lucha y grappling! Por lo tanto, los golpes al cuerpo podrían haberle servido como el arma de victoria más poderosa sin riesgo de derribo».

Las consecuencias de la sensación en Shanghái

Umar Nurmagomedovy esta derrota antes del límite afectaron seriamente su posición en la división: