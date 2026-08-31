Por fin en Anfield: los detalles del super fichaje de 150 millones de euros de Barcola

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Por fin en Anfield: los detalles del super fichaje de 150 millones de euros de Barcola

Se ha anunciado oficialmente uno de los acuerdos más importantes y sonados del mercado de fichajes de verano. El club inglés Liverpool ha incorporado al extremo ofensivo de 23 años de la selección francesa y del PSG, Bradley Barcola. Los 'Merseysiders' han desembolsado una suma astronómica por la talentosa estrella francesa: 150 millones de euros .

Se señala que los 'Merseysiders' han firmado un contrato a largo plazo con Barcola, vigente hasta el verano de 2032.

Detalles del acuerdo de 150 millones de euros y duración del contrato

Los puntos financieros y organizativos clave del acuerdo:

  • Suma récord: El fichaje de Barcola se ha convertido en una de las compras más caras en la historia del Liverpool, alcanzando un valor total de 150 millones de euros;

  • Proyecto a largo plazo: El club ha depositado plena confianza en el jugador, firmando un contrato hasta el verano de 2032 con vistas al futuro;

  • Refuerzo del ataque: Con este fichaje, los 'Merseysiders' buscan potenciar sus bandas con gran velocidad y destreza técnica.

Las brillantes estadísticas de Barcola en el PSG

El extremo francés de 23 años, que defendió los colores del club parisino desde 2023, logró las siguientes cifras:

  • Apariciones: Disputó un total de 152 partidoscon la camiseta del PSG;

  • Eficacia: Marcó 39 goles en todas las competiciones;

  • Asistencias: Brindó 37 asistencias a sus compañeros, demostrando ser uno de los líderes clave del equipo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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