Petr Yan, ¿Dvalishvili u O'Malley? Gran intriga en la división tras la victoria sensacional de Song Yadong
Se ha registrado una nueva gran sensación en el mundo de la UFC. En el torneo celebrado en Shanghái, el luchador chino Song Yadong ha dejado atónita a la comunidad deportiva tras noquear profundamente en el segundo asalto al invicto Umar Nurmagomedov. Sean O'Malley, ex campeón de la división que venció a Yadong por decisión de los jueces a principios de este año, reaccionó en vivo a través de sus redes sociales.
La estrella estadounidense destacó el caos ocurrido dentro del octágono tras el combate y la contundente victoria de Yadong.
«Un año increíble para Song»: La reacción de O'Malley
Sean O'Malley comentó sobre el estado del nocaut y la tensa situación posterior al combate de la siguiente manera:
La invasión al octágono: «¿Quién era ese tipo en la esquina de Umar que simplemente irrumpió dentro? Casi golpea con el codo a Song Yadong. Imagínense, ¿qué tan genial es Sean O'Malley? Es broma, por supuesto. Ahora mismo no se trata de mí»;
El regreso triunfal de Yadong: «Qué año está teniendo Song: peleó conmigo en enero y perdió. Luego regresó y venció a Deiveson Figueiredo por sumisión, y ahora ha noqueado a Umar Nurmagomedov»;
Lesión y humor: «Miren la herida sobre el ojo de Song. ¿Es ahí donde le pegué con la rodilla? Pero una vez más, repito: el tema ahora no soy yo».
UFC 333: La lucha por el cinturón y posibles escenarios
La victoria prematura sobre Umar Nurmagomedov ha cambiado por completo la situación en la división:
24 de octubre, Abu Dabi (UFC 333): En el evento de Abu Dabi, el campeón de peso gallo Petr Yan y el ex campeón Merab Dvalishvili se enfrentarán;
Si gana Merab — oportunidad para Yadong: Si el georgiano Merab Dvalishvili recupera el cinturón, Song Yadong se convertirá oficialmente en el próximo retador al título;
Si gana Petr Yan — revancha con O'Malley: Si el ruso Petr Yan defiende con éxito su título, es muy probable que Sean O'Malley sea el siguiente en la pelea por el campeonato.
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