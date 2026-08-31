Petr Yan, ¿Dvalishvili u O'Malley? Gran intriga en la división tras la victoria sensacional de Song Yadong

·0·Deportes
Petr Yan, ¿Dvalishvili u O'Malley? Gran intriga en la división tras la victoria sensacional de Song Yadong

Se ha registrado una nueva gran sensación en el mundo de la UFC. En el torneo celebrado en Shanghái, el luchador chino Song Yadong ha dejado atónita a la comunidad deportiva tras noquear profundamente en el segundo asalto al invicto Umar Nurmagomedov. Sean O'Malley, ex campeón de la división que venció a Yadong por decisión de los jueces a principios de este año, reaccionó en vivo a través de sus redes sociales.

La estrella estadounidense destacó el caos ocurrido dentro del octágono tras el combate y la contundente victoria de Yadong.

«Un año increíble para Song»: La reacción de O'Malley

Sean O'Malley comentó sobre el estado del nocaut y la tensa situación posterior al combate de la siguiente manera:

  • La invasión al octágono: «¿Quién era ese tipo en la esquina de Umar que simplemente irrumpió dentro? Casi golpea con el codo a Song Yadong. Imagínense, ¿qué tan genial es Sean O'Malley? Es broma, por supuesto. Ahora mismo no se trata de mí»;

  • El regreso triunfal de Yadong: «Qué año está teniendo Song: peleó conmigo en enero y perdió. Luego regresó y venció a Deiveson Figueiredo por sumisión, y ahora ha noqueado a Umar Nurmagomedov»;

  • Lesión y humor: «Miren la herida sobre el ojo de Song. ¿Es ahí donde le pegué con la rodilla? Pero una vez más, repito: el tema ahora no soy yo».

UFC 333: La lucha por el cinturón y posibles escenarios

La victoria prematura sobre Umar Nurmagomedov ha cambiado por completo la situación en la división:

  • 24 de octubre, Abu Dabi (UFC 333): En el evento de Abu Dabi, el campeón de peso gallo Petr Yan y el ex campeón Merab Dvalishvili se enfrentarán;

  • Si gana Merab — oportunidad para Yadong: Si el georgiano Merab Dvalishvili recupera el cinturón, Song Yadong se convertirá oficialmente en el próximo retador al título;

  • Si gana Petr Yan — revancha con O'Malley: Si el ruso Petr Yan defiende con éxito su título, es muy probable que Sean O'Malley sea el siguiente en la pelea por el campeonato.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Qué dijo Bradley Barcola en su primera entrevista con el Liverpool?¿Qué dijo Bradley Barcola en su primera entrevista con el Liverpool?Hoy, 19:36Declaración impactante de Mourinho tras la victoria de ayer: ¿Qué está pasando en la plantilla?Declaración impactante de Mourinho tras la victoria de ayer: ¿Qué está pasando en la plantilla?Hoy, 19:29Oficial: ¡Manchester City anuncia el fichaje de una nueva estrella por 40 millones de euros!Oficial: ¡Manchester City anuncia el fichaje de una nueva estrella por 40 millones de euros!Hoy, 19:23Por fin en Anfield: los detalles del super fichaje de 150 millones de euros de BarcolaPor fin en Anfield: los detalles del super fichaje de 150 millones de euros de BarcolaHoy, 19:20Rafael Leão hace una declaración inesperada tras su fichaje por el GalatasarayRafael Leão hace una declaración inesperada tras su fichaje por el GalatasarayHoy, 13:28¡Shomurodov marca en su 3er partido consecutivo en Turquía y establece un récord!¡Shomurodov marca en su 3er partido consecutivo en Turquía y establece un récord!Hoy, 11:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)