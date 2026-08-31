Declaración impactante de Mourinho tras la victoria de ayer: ¿Qué está pasando en la plantilla?

En el marco de la 3ª jornada de La Liga española, el Real Madrid recibió al Málaga en casa y logró una contundente victoria 4-0 con un marcador convincente. Tras el encuentro, el entrenador del «club blanco», José Mourinho, expresó sus opiniones contundentes y firmes en la rueda de prensa sobre la gran rotación en la plantilla y el estado de ánimo de los jugadores que no están siendo titulares.

El técnico portugués subrayó abiertamente que el interés del equipo está por encima de las ambiciones personales.

«La frustración de los que no juegan es su propio problema»: la declaración de Mourinho

José Mourinho habló sobre la importancia de la rotación y de que todos los jugadores tendrán oportunidades a lo largo de la temporada:

Una tarea estacional compleja: «Esta es una tarea muy compleja que no dura un mes, sino toda la temporada. La frustración de los jugadores que no juegan depende menos de mí que de ellos mismos»;

Confianza y responsabilidad: «Puedo demostrar en la práctica que confío en cada jugador. Ellos, por su parte, deben superar psicológicamente el hecho de quedarse en el banquillo»;

Elecciones claras: «Esta vez jugaron Trent y Cucurella, mientras que Carreras y Dumfries no saltaron al campo. Es simple, eso es todo».

El paso del Real esta temporada y la profundidad de la plantilla

Aspectos clave sobre la plantilla renovada y las decisiones tácticas de los madrileños: