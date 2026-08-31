¿Qué dijo Bradley Barcola en su primera entrevista con el Liverpool?

Convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes de verano, el extremo francés de 23 años, Bradley Barcola, compartió sus primeras impresiones tras vestir la camiseta del Liverpool. En una extensa entrevista para el sitio oficial de los Reds, el talentoso jugador explicó las razones detrás de su contrato a largo plazo con el club.

Barcola destacó que las negociaciones de traspaso fueron largas y complejas, pero que finalmente cumplió su sueño.

«Solo quiero saltar al campo ahora»: las primeras palabras de Barcola

El extremo francés habló sobre su llegada al Liverpool y sus ambiciosos objetivos:

El honor de jugar en el club: «Es un gran honor para mí tener la oportunidad de jugar para el Liverpool. Estoy muy feliz en este momento. Las negociaciones y el proceso fueron bastante largos. Mi único deseo ahora es entrar al campo lo antes posible y ayudar a mi equipo»;

El objetivo principal: el título de la Premier League: «Mi objetivo aquí es lograr grandes éxitos. Ante todo, quiero ser campeón de la Premier League. Es uno de los sueños más grandes de mi vida»;

Un plan a largo plazo: «Quiero alcanzar estas grandes metas y jugar en este equipo durante muchos años. Precisamente por eso firmé un contrato a largo plazo, y espero que todos mis sueños se hagan realidad».

Una nueva era ofensiva en Anfield

La llegada de Bradley Barcola aporta un nuevo aire a las capacidades tácticas y ofensivas del Liverpool: