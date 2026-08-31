Un motor de curvatura crea un destello brillante al entrar en la atmósfera

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Un motor de curvatura crea un destello brillante al entrar en la atmósfera

El físico Sean Fell de la organización de investigación internacional Applied Physics y el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard han calculado cómo interactuaría un motor de curvatura hipotético con la atmósfera terrestre. Según Ixbt.com, se determinó que una burbuja de espacio-tiempo del tamaño de un avión, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, genera una zona de choque con una luminosidad total superior a 1 teravatio. Sobre esto, Ixbt.com informa.

El estudio utilizó la métrica de Alcubierre, que proporciona una descripción matemática de una burbuja de espacio-tiempo. Según esta, el espacio frente al dispositivo se comprime y la parte posterior se expande, lo que permite que la nave permanezca en una zona de reposo. Los autores analizaron matemáticamente la interacción de dicha burbuja con los gases atmosféricos a velocidades de 0,1c, 0,25c, 0,5c y 0,75c de la velocidad de la luz.

Procesos de alta energía y radiación

Se forma una zona de choque frente a la burbuja, el gas se comprime drásticamente y su energía cinética se convierte en calor. Según los cálculos, a una velocidad de 0,5c, la energía de calentamiento alcanzó aproximadamente 144 MeV por nucleón. A este nivel, pueden ocurrir la creación de pares electrón-positrón y otros procesos de alta energía.

La radiación principal se sitúa en el rango de rayos gamma y rayos gamma duros. Se indicó que la luminosidad total oscila entre 10¹³ y 10¹⁹ vatios. Los fotones de alta energía no pueden atravesar directamente la atmósfera; son absorbidos en las capas superiores y reemitidos en el espectro visible desde la superficie terrestre.

Luminosidad atmosférica y limitaciones importantes

Dependiendo del tamaño y la velocidad de la burbuja, dicho flujo de radiación puede variar de 0,007 a 7460 vatios por metro cuadrado. En el escenario más brillante, se calculó que el resplandor en la atmósfera sería varias veces superior al flujo solar normal en la superficie.

No obstante, los científicos enfatizaron que este trabajo no prueba la existencia de motores de curvatura, naves extraterrestres o UAP (fenómenos anómalos no identificados). El estudio solo examinó una clase específica de métricas de curvatura con masa ADM cero, y tales efectos podrían no observarse en absoluto con burbujas más pequeñas o estructuradas de manera diferente.

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Abror Shuhratov
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