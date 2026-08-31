El actual líder de la Premier League Manchester Cityha realizado una nueva incorporación importante en el mercado de fichajes. Los «Citizens» han anunciado oficialmente el traspaso de Allan, el extremo ofensivo de 22 años del club brasileño Palmeiras.

El talentoso futbolista brasileño Manchester Cityha firmado un contrato de larga duración hasta el verano de 2031.

40 millones de euros y variables: Detalles del traspaso

Datos clave sobre los aspectos financieros y la situación en el equipo:

Valor financiero: El club Palmeiras recibirá 40 millones de euros garantizados por este traspaso. Además, el contrato incluye varios bonus basados en el rendimiento del jugador;

Confianza a largo plazo: El contrato hasta 2031 demuestra que el gigante inglés apuesta por el joven talento como pilar de su futuro;

Liderazgo en la tabla: Tras un inicio de temporada sólido, el Manchester Cityde Enzo Maresca lidera la Premier League con 6 puntos tras las dos primeras jornadas.

La productividad de Allan en Palmeiras

El jugador de 22 años tuvo una participación importante en la temporada 2026 del campeonato brasileño: