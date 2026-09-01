Malentendido: ¿Por qué la gente llevó gallinas a los centros de servicios públicos?

Tras el inicio del periodo de registro obligatorio de aves de corral y conejos criados en explotaciones auxiliares personales (LPX) en Rusia, surgió una situación inusual e inesperada. El «Rosselkhoznadzor» tuvo que emitir una advertencia especial debido a que los ciudadanos comenzaron a llevar aves vivas a los centros de servicios públicos (MFTS) para registrarlas.

Aunque este mensaje en el canal de Telegram de la organización oficial fue eliminado posteriormente, ya había causado un gran revuelo y risas en las redes sociales.

¿Cuál es el nuevo requisito y por qué la gente cargaba gallinas?

Detalles del malentendido surgido:

Fecha límite vigente desde el 1 de septiembre: Se introdujo un requisito de registro obligatorio para los ciudadanos que crían más de 10 aves de corral o conejos en sus huertos o granjas privadas;

Escenas extrañas en los MFTS: En las redes sociales circularon numerosos informes y vídeos de ciudadanos respetuosos de la ley que, al malinterpretar la nueva normativa, llevaban sus gallinas directamente a los edificios de las oficinas gubernamentales (MFTS).

«¡No es necesario llevar gallinas vivas a ninguna parte!»: Explicación oficial

El «Rosselkhoznadzor» aclaró la situación e informó cómo se lleva a cabo el proceso: