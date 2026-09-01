Bogdan Guskov habla sobre el KO de Umar Nurmagomedov

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Bogdan Guskov habla sobre el KO de Umar Nurmagomedov

El reconocido luchador uzbeko Bogdan Guskov, quien compite en la división de peso semipesado de la UFC, MMA.Metaratings.ru en una entrevista concedida a la publicación durante el torneo en Shanghái, de Umar Nurmagomedov compartió sus opiniones sobre su derrota ante Song Yadong.

El luchador uzbeko expresó su pesar por la derrota de su colega, subrayando que este golpe Nurmagomedovno podrá quebrantarlo y que regresará más fuerte.

«Me gustaría ver a más de nuestros chicos en la cima»: la confesión de Guskov

Bogdan Guskov expresó las siguientes opiniones sobre el momento de la derrota y el estado mental del luchador:

  • Lamento por la derrota: «Me entristeció sinceramente la derrota de Umar. Desearía mucho que hubiera más chicos de nuestra región en la cima. Petr Yan ya está allí, y Umar aspiraba precisamente a esa cima»;

  • Voluntad inquebrantable y factor de equipo: «Estoy convencido de que esta derrota hará a Umar más fuerte. Esta situación no podrá quebrantarlo en absoluto. Sus compañeros de equipo y entrenadores no permitirán que pensamientos negativos innecesarios invadan su mente. Tiene un futuro brillante por delante».

Situación en la división y camino al título

Guskov explicó la competencia en la categoría de peso gallo (bantamweight) y la fórmula para alcanzar el título a través de su propia experiencia:

  • Ausencia de líderes claros: «Su división está estructurada de tal manera que no hay candidatos absolutos y claros. Si logras dos victorias fuertes y brillantes seguidas, la organización te brinda inmediatamente la oportunidad de pelear por el cinturón de campeón»;

  • Experiencia personal y desafío: «Solo llevo dos años en la UFC y tuve esa oportunidad. Lo principal es mostrar una pelea brillante y memorable en el octágono y destacar».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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