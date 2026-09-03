Regreso sorpresa: Carlos Queiroz vuelve a dirigir a la selección nacional de Ghana

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Regreso sorpresa: Carlos Queiroz vuelve a dirigir a la selección nacional de Ghana

Se ha producido un nombramiento inesperado y sensacional en el fútbol africano. La Federación de Fútbol de Ghana ha anunciado oficialmente que ha llegado a un acuerdo con el experimentado técnico portugués Carlos Queiroz para su regreso al puesto de seleccionador nacional. El retorno del reconocido entrenador de 73 años al banquillo de las «Black Stars» está generando un intenso debate en la comunidad futbolística internacional.

La aventura del Mundial 2026 y la dolorosa despedida en dieciseisavos de final

Solo han pasado dos meses entre la salida de Queiroz y su regreso:

  • La razón de la dimisión: El entrenador había dejado su cargo tras la derrota por 0-1 ante Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, disputados a principios de julio;

  • Un camino complejo en la fase de grupos: En la fase de grupos del Mundial, los ghaneses mostraron una gran resistencia, venciendo a Panamá por 1-0, logrando un empate heroico de 0-0 contra Inglaterra, uno de los favoritos del torneo, y clasificándose a las eliminatorias a pesar de la derrota por 1-2 ante Croacia.

La dirección del fútbol ghanés, al no encontrar un candidato adecuado capaz de reemplazar al especialista que había instaurado una disciplina rigurosa en tan poco tiempo, decidió volver a confiar en el estratega portugués.

Un nuevo objetivo: las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027

Queiroz apenas tiene tiempo para descansar. La selección nacional ya está a las puertas de un nuevo ciclo oficial:

  • El inicio en septiembre: Las «Black Stars» comenzarán las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027 a partir de septiembre de este año;

  • Los rivales del grupo: Ghana ha sido encuadrada en un grupo junto a Costa de Marfil, uno de los gigantes del continente, además de Gambia y Somalia, equipos capaces de complicar a cualquier rival.

Se espera que la experiencia de Carlos Queiroz, de 73 años y conocido por su orden táctico y estilo defensivo sólido, sea un factor clave para llevar a Ghana a la fase final del torneo continental.

¿Cree que la decisión de la Federación de Fútbol de Ghana de traer de vuelta a Queiroz dos meses después de la eliminación en el Mundial fue la correcta? ¿Podrán las «Black Stars» superar el obstáculo de Costa de Marfil con una plantilla renovada y asegurar su pase a la Copa Africana? ¡Deje sus opiniones y predicciones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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