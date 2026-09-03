Una novia se casó en una iglesia inundada hasta las rodillas

En Filipinas, el 1 de septiembre, se celebró una inusual ceremonia de boda en una iglesia inundada. A pesar de que el agua llegaba hasta las rodillas en la iglesia de San Juan Bautista de Hagonoy, en la provincia de Bulacán, debido a las fuertes lluvias, Leian Liese Galang y Gilbert Chico no cancelaron su boda.

La administración de la iglesia sugirió posponer la ceremonia, pero la pareja no cambió sus planes. La novia, vestida de blanco, caminó por el agua hacia el altar.

Debido al alto nivel del agua, el vestido de la novia fue acortado especialmente. Menos de 15 familiares asistieron a la ceremonia.

Las fotos y videos de la boda se volvieron virales en las redes sociales, atrayendo la atención de muchos usuarios.