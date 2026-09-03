«Se acabó la gasolina»: David Haye revela el error táctico fatal en la pelea Hrgović-Itauma

El enfrentamiento por el cinturón de peso pesado de la IBF, celebrado el 29 de agosto en Londres, sigue siendo el foco de atención de expertos y aficionados. El legendario boxeador británico y ex campeón mundial indiscutible en dos categorías, David Haye, analizó detalladamente el dramático combate entre el croata Filip Hrgović y el invicto Moses Itauma en una entrevista para el canal de YouTube «Built Different Boxing». Haye reveló el error principal que cometió la joven estrella ante un rival experimentado.

«Cálmate, baja el ritmo»: La preocupación de Haye entre asaltos

David Haye señaló que desde el inicio del combate, Itauma gestionó mal su energía y tomó riesgos excesivos:

Estrategia errónea en el 3er asalto: «En el tercer asalto pensé: “Ya está, hay que cambiar la táctica. Es hora de ser más precavido y ganar los asaltos por puntos”. Pero Moses siguió apostando solo por golpes de poder en cada round», afirma el ex campeón.

Presión constante del 1er al 7mo asalto: El prometedor boxeador británico atacó sin descanso: «En cada descanso, quería pedirle: “Cálmate, baja el ritmo”».

El espejismo del 8vo asalto: Cuando Itauma lanzó una nueva ofensiva en el octavo asalto, Haye dudó por un momento de su propio juicio: «Me pregunté: ¿quizás lo subestimé? ¿Quizás es mucho más resistente de lo que parece? Personalmente, yo no habría podido lanzar tantos golpes pesados seguidos».

«Se acabó la gasolina»: Itauma al límite frente a la paciencia de Hrgović

Sin embargo, el milagro no ocurrió: faltó experiencia y preparación física para un maratón de 12 asaltos:

El límite del agotamiento físico: «Ahí fue donde todo cambió drásticamente. Se acabó la gasolina. Moses empezó a respirar con mucha dificultad», recuerda Haye.

Poder aterrador en estado de agotamiento: «Lo más curioso es que, incluso totalmente agotado y apenas manteniéndose en pie, Itauma conectó golpes tan aterradores a Hrgović que, normalmente, esos impactos habrían noqueado a cualquier peso pesado».

Un final difícil: Haye no ocultó que ver los últimos minutos del combate fue una experiencia mental y emocionalmente muy dura.

El cinturón de la IBF se va a Croacia

Recordemos que en la intensa velada de boxeo en Londres el 29 de agosto, Filip Hrgović resistió la furia de su joven oponente y lo venció por nocaut técnico en el noveno asalto, convirtiéndose en el nuevo campeón mundial de peso pesado de la IBF.

¿Crees que Moses Itauma fue víctima de su inexperiencia y precipitación, o la resistencia de hierro de Hrgović podía absorber cualquier golpe potente? ¿Podrá Itauma aprender de esta dura derrota y volver al nivel de campeonato? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!