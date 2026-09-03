«El turno de Islam Makhachev»: Brendan Schaub tras el sensacional KO de Umar

·39·Deportes
«El turno de Islam Makhachev»: Brendan Schaub tras el sensacional KO de Umar

La derrota inesperada de Umar Nurmagomedov en el enfrentamiento de Shanghái sigue siendo objeto de debate en el mundo de las MMA. El analista deportivo estadounidense y exluchador de la UFC, Brendan Schaub, compartió su opinión en su programa «Big Brown Breakdown». Destacó que el estatus de invencibilidad del equipo de Daguestán, mantenido durante años, se ha resquebrajado y que el próximo golpe duro podría recaer sobre el campeón de peso ligero, Islam Makhachev.

«Ya les tienen menos miedo»: las conclusiones explosivas de Schaub

Según el analista, el fracaso de Umar no solo significa la pérdida de una pelea, sino que abre una puerta a inmensas oportunidades psicológicas y tácticas para sus rivales:

  • Una grieta en la armadura: «El resultado de Umar demostró claramente que ha aparecido una grieta, aunque pequeña, en la armadura del equipo de los Nurmagomedov», declaró Schaub;

  • Un pronóstico peligroso para Makhachev: «Creo que ahora le ha llegado el turno a Islam Makhachev. Sé que puede sonar extraño. Pero ahora los rivales ya no les tienen tanto respeto como antes y les tienen menos miedo»;

  • El plan de victoria revelado: El experto subraya que los entrenadores y los campos rivales de todo el mundo están empezando a ver un plan de juego claro para vencer a los luchadores de la escuela de los Nurmagomedov y romper su presión.

Choque en «UFC Shanghai»: el golpe fatal de Song Yadong

Recordemos que uno de los combates principales del torneo «UFC Shanghai» en China terminó con un desenlace totalmente inesperado:

  • El experimentado luchador chino Song Yadong le propinó al favorito ruso Umar Nurmagomedovun KO brutal en el segundo asalto;

  • Esta derrota marca el primer tropiezo en la carrera profesional de Umar y daña significativamente la racha de imbatibilidad de los luchadores daguestaníes dirigidos por Khabib Nurmagomedov.

Aunque la mayoría de los aficionados señalan que la categoría de peso, la fuerza física y el potencial de lucha de Islam Makhachev son muy superiores, el KO de Umar podría dar audacia mental a los rivales de la división en sus futuros enfrentamientos contra Makhachev.

¿Creen que las palabras de Brendan Schaub tienen fundamento: es la derrota de Umar realmente una señal del fin de la era de Islam Makhachev y del equipo de Daguestán, o es simplemente un error táctico fortuito de un solo luchador? ¿Podrá Makhachev retener su cinturón en sus próximas peleas? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ronaldo en shock: su hijo gastó 9 millones de dólares en una semanaRonaldo en shock: su hijo gastó 9 millones de dólares en una semanaHoy, 14:27Se conocen la fecha del próximo combate de Filip Hrgović y sus posibles rivalesSe conocen la fecha del próximo combate de Filip Hrgović y sus posibles rivalesHoy, 14:07Se anuncian todos los fichajes del Manchester City para el verano de 2026Se anuncian todos los fichajes del Manchester City para el verano de 2026Hoy, 13:40«Se acabó la gasolina»: David Haye revela el error táctico fatal en la pelea Hrgović-Itauma«Se acabó la gasolina»: David Haye revela el error táctico fatal en la pelea Hrgović-ItaumaHoy, 13:37Regreso sorpresa: Carlos Queiroz vuelve a dirigir a la selección nacional de GhanaRegreso sorpresa: Carlos Queiroz vuelve a dirigir a la selección nacional de GhanaHoy, 13:29Qué papel desempeñará Enzo Fernández en el Manchester CityQué papel desempeñará Enzo Fernández en el Manchester CityHoy, 12:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)