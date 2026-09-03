«El turno de Islam Makhachev»: Brendan Schaub tras el sensacional KO de Umar

La derrota inesperada de Umar Nurmagomedov en el enfrentamiento de Shanghái sigue siendo objeto de debate en el mundo de las MMA. El analista deportivo estadounidense y exluchador de la UFC, Brendan Schaub, compartió su opinión en su programa «Big Brown Breakdown». Destacó que el estatus de invencibilidad del equipo de Daguestán, mantenido durante años, se ha resquebrajado y que el próximo golpe duro podría recaer sobre el campeón de peso ligero, Islam Makhachev.

«Ya les tienen menos miedo»: las conclusiones explosivas de Schaub

Según el analista, el fracaso de Umar no solo significa la pérdida de una pelea, sino que abre una puerta a inmensas oportunidades psicológicas y tácticas para sus rivales:

Una grieta en la armadura: «El resultado de Umar demostró claramente que ha aparecido una grieta, aunque pequeña, en la armadura del equipo de los Nurmagomedov», declaró Schaub;

Un pronóstico peligroso para Makhachev: «Creo que ahora le ha llegado el turno a Islam Makhachev. Sé que puede sonar extraño. Pero ahora los rivales ya no les tienen tanto respeto como antes y les tienen menos miedo»;

El plan de victoria revelado: El experto subraya que los entrenadores y los campos rivales de todo el mundo están empezando a ver un plan de juego claro para vencer a los luchadores de la escuela de los Nurmagomedov y romper su presión.

Choque en «UFC Shanghai»: el golpe fatal de Song Yadong

Recordemos que uno de los combates principales del torneo «UFC Shanghai» en China terminó con un desenlace totalmente inesperado:

El experimentado luchador chino Song Yadong le propinó al favorito ruso Umar Nurmagomedovun KO brutal en el segundo asalto;

Esta derrota marca el primer tropiezo en la carrera profesional de Umar y daña significativamente la racha de imbatibilidad de los luchadores daguestaníes dirigidos por Khabib Nurmagomedov.

Aunque la mayoría de los aficionados señalan que la categoría de peso, la fuerza física y el potencial de lucha de Islam Makhachev son muy superiores, el KO de Umar podría dar audacia mental a los rivales de la división en sus futuros enfrentamientos contra Makhachev.

¿Creen que las palabras de Brendan Schaub tienen fundamento: es la derrota de Umar realmente una señal del fin de la era de Islam Makhachev y del equipo de Daguestán, o es simplemente un error táctico fortuito de un solo luchador? ¿Podrá Makhachev retener su cinturón en sus próximas peleas? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!