Mourinho reacciona a la derrota sensacional ante el Betis

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Mourinho reacciona a la derrota sensacional ante el Betis

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, compartió sus impresiones con el diario Marca tras la inesperada derrota por 0-1 en su visita al Betis, correspondiente a la 4ª jornada de La Liga. El técnico madridista destacó la superioridad total de su equipo y confesó que resulta muy difícil explicar y aceptar lógicamente el resultado.

«Habríamos estado decepcionados incluso con un empate»: la confesión inesperada de Mourinho

El técnico portugués subrayó especialmente que la calidad de juego mostrada por su equipo no se correspondió en absoluto con el resultado:

  • Control total en el campo: «Creo que el equipo hizo un partido fuerte. A veces pierdes y no entiendes la razón, no sabes cómo explicarlo. Tuvimos una gran superioridad. Los centrales estuvieron a un nivel excelente, controlaron todo lo que ocurría en el campo. Creamos muchas combinaciones y ocasiones de gol en ataque», afirmó el técnico.

  • El impacto de la derrota: «Incluso si el partido hubiera terminado en empate, habríamos estado decepcionados porque hicimos mucho más por ganar. Imaginen ahora nuestro estado después de la derrota», expresó Mourinho, visiblemente desilusionado.

Elogios a Carlos Espi y el enigma de las jugadas polémicas

Durante la rueda de prensa, el entrenador se refirió a ciertos jugadores y momentos controvertidos:

  • «Hizo un disparo fantástico»: «Carlos Espi hizo un disparo fantástico. Quizás hubo fuera de juego en esa acción, quizás no. Pero cumplió perfectamente con su tarea. Su potencial es enorme y seguirá progresando. Estoy muy satisfecho con este jugador», valoró el entrenador sobre el joven talento.

  • Controversias arbitrales: Al ser preguntado por las decisiones polémicas del partido, el entrenador portugués respondió con una calma inusual: «No las he analizado en detalle. Tampoco las he vuelto a ver en el vestuario, así que no puedo opinar ahora mismo».

Clasificación: igualdad a 9 puntos y la lucha en Sevilla

Tras este resultado, la intriga en el grupo de cabeza de La Liga se ha intensificado:

  • El Real se mantiene 2º: Tras encajar su primera derrota de la temporada, los pupilos de Mourinho se mantienen en la 2ª posición con 9 puntos, condicionados por los criterios de desempate.

  • El Betis entre los grandes: La victoria sobre el «Club Real» sitúa al equipo sevillano en la 3ª posición de la tabla, también con 9 puntos.

¿Creen que la mala suerte del Real en Sevilla es pura casualidad o que la táctica de José Mourinho empieza a flaquear ante los equipos fuertes de La Liga? ¿Podrá el «Club Real» recuperar su posición en las próximas jornadas? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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