El « Rey del frío » establece un récord al permanecer una hora bajo agua helada

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El « Rey del frío » establece un récord al permanecer una hora bajo agua helada

Damian Kaspshik, un polaco de 41 años, permaneció bajo agua helada durante 1 hora y 29 segundos y entró en el Libro Guinness de los récords. Superó el récord masculino anterior de mayor tiempo bajo el agua helada. Así lo informó Guinness World Records.

El récord anterior de Kaspshik fue de 58 minutos un resultado que logró superar. Este es su tercer récord exitoso en pruebas extremas relacionadas con el frío.

El atleta había establecido previamente el récord masculino de contacto corporal total con hielo durante 5 horas, 1 minuto y 33 segundos El 21 de febrero de 2026, en la ciudad polaca de Szlachtowa, registró otro récord mundial al permanecer completamente enterrado bajo la nieve durante 2 horas, 12 minutos y 12 segundos logrando así una nueva marca mundial.

Curiosamente, el récord femenino de permanencia bajo agua helada también pertenece a una atleta polaca. Maria Boday registró un tiempo de 1 hora y 38 segundos el 19 de diciembre de 2025 en Sopot.

Kaspshik señaló que permanecer bajo el agua helada fue más difícil que sus pruebas anteriores. Durante el proceso, fue supervisado por personal médico.

Un hombre con gorro marrón da una entrevista a un periodista que sostiene un micrófono.
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