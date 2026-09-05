Un experimento simple da un resultado inesperado: descubren una nueva zona de lotos en Atyrau

·2·Mundo
Un experimento simple da un resultado inesperado: descubren una nueva zona de lotos en Atyrau

En la región de Atyrau, Kazajistán, el sencillo experimento de dos escolares dio un resultado inesperado. Shattiq Xami, de 11 años, y Ayim Jankeldi, de 12, plantaron semillas de loto pedidas en China en un estanque cerca de sus casas, provocando que, dos años después, surgiera una nueva zona de crecimiento de lotos. Así lo informó AtyrauPress.

Las niñas intentaron cultivar lotos en casa en 2024. Más tarde, decidieron plantar las semillas en un cuerpo de agua natural. En 2025 aparecieron las primeras hojas en la superficie del agua y, en el verano de 2026, los lotos florecieron por primera vez.

Las niñas no esperaban que este experimento formara una nueva zona de lotos. La nueva área de crecimiento fue descubierta por especialistas de la reserva natural estatal «Aqjayiq» durante estudios de campo.

Dos niñas de pie a la orilla del lago donde crecen los lotos.

Los lotos crecieron en el brazo del río Peretaska, cerca del pueblo de Tasqola. Los especialistas señalaron que aquí se ha formado una nueva población de lotos.

Hasta ahora, se sabía que la principal zona de crecimiento natural de lotos en la región de Atyrau se encontraba en el distrito de Qurmangazy.

Actualmente, se está llevando a cabo otro proyecto experimental de cultivo de lotos en Atyrau con la participación de expertos chinos. Se han plantado 270 lotos en una superficie de casi 500 metros cuadrados en la zona de Tuxlaya Balka.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El « Rey del frío » establece un récord al permanecer una hora bajo agua heladaEl « Rey del frío » establece un récord al permanecer una hora bajo agua heladaHoy, 06:12Las fibras naturales más caras del mundo: Top 5Las fibras naturales más caras del mundo: Top 5Hoy, 05:59En el Reino Unido, las gaviotas roban comida por valor de 172 millones de libras al añoEn el Reino Unido, las gaviotas roban comida por valor de 172 millones de libras al añoHoy, 05:33Un hombre sobrevive a un rayo en Nueva York (video)Un hombre sobrevive a un rayo en Nueva York (video)Hoy, 05:09Trump envía un plan especial sobre Ucrania a Putin — Visita de Witkoff y Kushner a MoscúTrump envía un plan especial sobre Ucrania a Putin — Visita de Witkoff y Kushner a MoscúHoy, 00:37Una madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un añoUna madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un añoHoy, 00:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago