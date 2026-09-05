Un experimento simple da un resultado inesperado: descubren una nueva zona de lotos en Atyrau

En la región de Atyrau, Kazajistán, el sencillo experimento de dos escolares dio un resultado inesperado. Shattiq Xami, de 11 años, y Ayim Jankeldi, de 12, plantaron semillas de loto pedidas en China en un estanque cerca de sus casas, provocando que, dos años después, surgiera una nueva zona de crecimiento de lotos. Así lo informó AtyrauPress.

Las niñas intentaron cultivar lotos en casa en 2024. Más tarde, decidieron plantar las semillas en un cuerpo de agua natural. En 2025 aparecieron las primeras hojas en la superficie del agua y, en el verano de 2026, los lotos florecieron por primera vez.

Las niñas no esperaban que este experimento formara una nueva zona de lotos. La nueva área de crecimiento fue descubierta por especialistas de la reserva natural estatal «Aqjayiq» durante estudios de campo.

Los lotos crecieron en el brazo del río Peretaska, cerca del pueblo de Tasqola. Los especialistas señalaron que aquí se ha formado una nueva población de lotos.

Hasta ahora, se sabía que la principal zona de crecimiento natural de lotos en la región de Atyrau se encontraba en el distrito de Qurmangazy.

Actualmente, se está llevando a cabo otro proyecto experimental de cultivo de lotos en Atyrau con la participación de expertos chinos. Se han plantado 270 lotos en una superficie de casi 500 metros cuadrados en la zona de Tuxlaya Balka.