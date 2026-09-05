Sensación rotunda: el PSG pierde en casa ante el Mónaco y cae al puesto 12

La 3ª jornada de la Ligue 1 ha dejado una de las mayores sorpresas de la semana en el fútbol europeo. El PSG, vigente campeón, sufrió una amarga derrota por 1-2 en el Parc des Princes ante el Mónaco, tras ir ganando 1-0. Con solo 2 puntos en tres jornadas, el superclub parisino cae al puesto 12 de la tabla, mientras que el Mónaco, con pleno de victorias, se consolida como líder en solitario.

Remontada en el Parc des Princes: el giro tras el gol de Marquinhos

Aunque el encuentro comenzó con dominio local, en la segunda parte la iniciativa pasó totalmente al club del Principado:

Ventaja rápida de Marquinhos: En el minuto 31, el capitán Marquinhos abrió el marcador tras un saque de esquina, adelantando a los parisinos (1-0);

El empate de Nazinho: Aumentando la intensidad en la segunda mitad, los visitantes igualaron el marcador en el minuto 58 gracias a una acción precisa de Nazinho (1-1);

El gol de la victoria de Idumbo: En el minuto 72, el joven extremo monegasco Idumbo superó al portero parisino Matvey Safonov, anotando el gol decisivo del encuentro (1-2).

Plantilla estelar y la defensa de hierro del Mónaco

Los pupilos de Luis Enrique atacaron hasta los últimos minutos, pero no lograron romper la defensa visitante:

Ala de estrellas: Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha y Achraf Hakimi fueron titulares en el PSG. Para cambiar el rumbo del partido, el cuerpo técnico dio entrada a Ferran Torres y Lucas Hernandez en el minuto 63, y a Ousmane Dembélé en el 68;

El muro de Hradecky y Dier: La línea defensiva del Mónaco, liderada por el portero Lukáš Hradecký y el experimentado defensa Eric Dier, repelió con frialdad toda la presión parisina;

Momentos de tensión: Tras un choque en el minuto 68, Lucas Hernandez y el defensa visitante Jordan Teze fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Clasificación: un grande en el puesto 12 y el Mónaco con 9 puntos

Situación inesperada en las primeras jornadas del campeonato francés:

La crisis del PSG: Con dos empates y una derrota en tres partidos, el club parisino suma solo 2 puntos y ocupa la 12ª posición, comenzando la temporada con muchas dificultades;

Mónaco en la cima: Tras ganar sus 3 partidos, el Mónaco suma 9 puntos y se convierte en líder de la Ligue 1.

¿Cuál creen que es la causa de este mal inicio de temporada del PSG? ¿El equipo no logra adaptarse a la nueva plantilla y táctica, o los rivales ya han encontrado la clave contra los parisinos? ¿Podrá el Mónaco arrebatarles el título esta temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!