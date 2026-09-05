El brillante y prolífico desempeño de Eldor Shomurodov, capitán y máximo goleador de la selección nacional de Uzbekistán, en la Süper Lig turca, está atrayendo la atención de expertos locales e internacionales. Un gran revuelo rodea al delantero uzbeko, quien demuestra su talento goleador marcando en cuatro jornadas consecutivas con el Istanbul Başakşehir. al Galatasaray Tras el dramático derbi (2-3) contra el Galatasaray, destacados expertos turcos sugirieron a la directiva del actual campeón fichar urgentemente a Eldor Shomurodov para reemplazar al lesionado Victor Osimhen.

Batalla de goles en el derbi y lesión de Osimhen: ¿Cómo surgió la sensación?

El derbi de Estambul pasó a la historia no solo por el resultado ajustado, sino también por el duelo entre los dos mejores delanteros del campeonato:

El duelo de las dos estrellas: En el partido que terminó con la victoria del Galatasaray por 3-2, tanto Victor Osimhen como Eldor Shomurodov marcaron los primeros goles de sus respectivos equipos;

Récord de la temporada: Desde el inicio de la Süper Lig, solo estos dos delanteros, Osimhen y Shomurodov, han logrado marcar en las cuatro primeras jornadas;

La estrella nigeriana fuera de combate: Durante el encuentro, Osimhen sufrió una lesión grave y tuvo que abandonar el campo en la primera parte;

Preocupación ante la Champions League: La lesión de Osimhen, objetivo de clubes adinerados de Europa y Arabia Saudita, plantea un problema inesperado para el Galatasaray antes de partidos cruciales en la Champions League y la liga nacional.

«¡Fichen a Eldor inmediatamente!»: Recomendaciones de expertos y confirmación de la prensa nigeriana

Tras esta situación, ha comenzado un gran debate sobre fichajes en los medios turcos y extranjeros:

El llamado abierto de Levent Tüzemen: A Spor El comentarista estrella y experto en fútbol del canal A Spor, Levent Tüzemen, se dirigió a los jefes del Galatasaray sugiriendo el fichaje inmediato en calidad de cedido de Eldor Shomurodov, el único candidato capaz de reemplazar a la estrella nigeriana;

En el punto de mira de la prensa nigeriana: Esta noticia también causó una gran resonancia en el país de Osimhen; el prestigioso diario nigeriano Daily Post confirmó oficialmente que el Galatasaray está considerando seriamente la opción del goleador uzbeko;

La perspectiva del mercado invernal: Según las reglas del mercado de fichajes, habrá que esperar a la ventana invernal para realizar esta operación, pero es probable que las bases de las negociaciones comiencen ahora.

Estadísticas que han asombrado a Turquía: los números imparables de Shomurodov

Eldor Shomurodov ha superado la fase de adaptación al campeonato turco y se ha convertido en la estrella principal de la liga:

Ganador de la «Bota de Oro»: La temporada pasada, cedido por la Roma, Eldor marcó 22 goles en 34 partidos de Süper Lig, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato junto a Paul Onuachu;

Un líder fichado definitivamente: El contrato del jugador uzbeko, que llevó al Başakşehir al 5º puesto de la tabla, fue comprado este verano y ha comenzado la nueva temporada con fuerza, marcando 4 goles en 4 partidos;

Alto precio de transferencia: Aunque clubes como el Trabzonspor, además de equipos saudíes y rusos, han mostrado un serio interés por el delantero uzbeko, los acuerdos no se concretaron debido al alto precio de transferencia fijado por el Başakşehir.

¿Crees que Eldor Shomurodov puede fichar por un gigante europeo como el Galatasaray y reemplazar plenamente al lesionado Victor Osimhen? ¿Dejará el Başakşehir salir a su líder hacia su rival directo de la ciudad? ¡Deja tu opinión en los comentarios!