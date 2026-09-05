Empate disputado en Kokand: « Kokand-1912 » y « Dinamo » igualan 1:1

Superliga de UzbekistánEn el marco de la 20ª jornada, el club « Kokand-1912 » recibió al « Dinamo » de Samarcanda en su estadio. El choque entre los locales, que buscan alejarse de la zona de peligro, y los visitantes, que aspiran a consolidarse en el top 10, fue intenso y terminó con un empate 1:1.

El gol de Nimeli y la rápida respuesta de Radayev: El drama del partido

El destino del encuentro se decidió principalmente por ataques peligrosos cerca del descanso:

Gol antes del descanso: En el minuto 43, un ataque incisivo de los locales dio frutos: tras un centro de Egor Kondratyuk, el delantero extranjero Silvanus Nimeli envió el balón a la red, adelantando a los de Kokand.

El empate de Radayev: Los locales no pudieron mantener la ventaja por mucho tiempo. Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 51, Artyom Radayev igualó el marcador tras una asistencia del centrocampista del « Dinamo », Tigran Avanesyan.

Lucha intensa en el campo: La dureza del partido se vio reflejada en las amonestaciones: en la primera parte, Marko Stanojević (minuto 12) y Jasur Haydarov (minuto 35) fueron sancionados con tarjeta amarilla por el árbitro.

Rotaciones tácticas y puntos importantes en la tabla

En la segunda parte, los cuerpos técnicos de ambos equipos realizaron varios cambios para intentar conseguir el gol de la victoria:

Sustituciones masivas: El « Dinamo » realizó tres cambios simultáneos en el minuto 66 (Khaydarevich, Khudayberdiyev, Abdullayev), y cerca del final entraron los experimentados Farhod Nasimov y Abdusalomov. Los locales también intentaron aumentar la presión dando entrada a nuevos jugadores.

El « Dinamo » se consolida en el 9º puesto: Con este empate, el equipo de Samarcanda suma 27 puntos y se mantiene en la 9ª posición de la tabla.

El « Kokand-1912 » asciende al 13º puesto: Este punto importante permite a los de Kokand llegar a los 20 puntos y subir a la 13ª posición del campeonato.

En su opinión, ¿a qué equipo le resultó más beneficioso este empate 1:1: al « Kokand-1912 », que dejó escapar la victoria ante su afición, o al « Dinamo », que rescató un punto en una visita complicada? ¿Cómo evalúa las posibilidades de estos equipos en el tramo final de la Superliga? ¡Deje su opinión en los comentarios!