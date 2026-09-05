Sogdiana aplasta a Mash'al 5-2 en casa

Superliga de UzbekistánEn el marco de la 20ª jornada, el encuentro disputado en Jizzakh ofreció a los aficionados al fútbol un verdadero espectáculo de goles. Sogdiana recibió en su estadio al equipo de Mash'al Muborak y logró una victoria amplia y convincente por 5-2. El doblete de Zabihillo Orinboev y la actividad de los líderes permitieron a los locales sumar 3 puntos importantes y ascender en la tabla de posiciones.

Presión ofensiva en la primera parte y el recital de Orinboev

El encuentro comenzó con una intensa presión de los locales desde los primeros minutos:

Gol rápido en el minuto 4: Desde los instantes iniciales, Zabihillo Orinboev acertó a la portería rival, adelantando a los de Jizzakh;

Ivanovic aumenta la ventaja: En el minuto 33, el legionario Filip Ivanovic aprovechó un hueco en la defensa rival y puso el 2-0 en el marcador;

Doblete de Orinboev: Poco después, en el minuto 40, Zabihillo Orinboev anotó su segundo gol del partido, dejando el resultado parcial en 3-0;

La respuesta de Muborak: Mash'al, que buscaba el ataque, logró descontar un minuto después (minuto 41) a través de Makhmud Juraboev, llegando al descanso con un 3-1.

Segunda parte: Doriev, Boltaboev y la oficialización de la victoria

Tras el descanso, Sogdiana mantuvo la iniciativa:

Los remates finales de Doriev y Boltaboev: En el minuto 51, Ljupcho Doriev marcó el cuarto gol, y en el minuto 66, Jamshid Boltaboev volvió a castigar al portero rival, elevando el marcador a 5-1;

El gol de consuelo de Murtozaev: El jugador de reserva Humoyun Murtozaev anotó el segundo gol de Mash'al en el minuto 71, cerrando el marcador final (5-2);

Rotación de plantilla y control: Con el marcador a favor, el cuerpo técnico de Jizzakh realizó cambios hacia el final del partido, dando oportunidad a los jugadores de reserva.

Tabla de posiciones: Sogdiana asciende, Mash'al en crisis profunda

El resultado de este partido tuvo un impacto serio en la posición de ambos equipos:

El club de Jizzakh en el puesto 10: Tras esta brillante victoria, Sogdiana alcanzó los 27 puntos, alejándose de la zona de peligro y subiendo al décimo puesto de la tabla;

El peligroso último lugar para Mash'al: El club de Muborak, tras 20 jornadas, se mantiene en el fondo de la tabla con solo 4 puntos, complicando aún más su misión de permanencia en la liga.

¿Crees que esta victoria por 5-2 de Sogdiana es una señal del despertar total del equipo en la segunda vuelta? ¿Podrá el club Mash'al de Muborak encontrar fuerzas para salir de esta difícil situación en las jornadas restantes? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!