¿Lamine Yamal, de 19 años, espera un hijo?

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¿Lamine Yamal, de 19 años, espera un hijo?

Ayer, 6 de septiembre, tras marcar un gol contra el Valencia, el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal se puso el dedo en la boca, haciendo un gesto similar a un chupete. Este acto provocó especulaciones en las redes sociales sobre si el jugador espera un hijo.

Tras la celebración del gol, los usuarios de las redes comenzaron a difundir rumores de que su novia, Ines Garcia Santos, podría estar embarazada.

Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial que confirme estas suposiciones. Según Yahoo Sports, Yamal no hizo este gesto por una futura paternidad, sino para dedicárselo a su hermano pequeño, Keyn, quien cumple cuatro años en septiembre.

De este modo, se aclara que el gesto del futbolista tras el gol no fue un anuncio de paternidad, sino una felicitación sincera y una muestra de cariño hacia su hermano.

Sobre el supuesto embarazo de Ines Garcia Santos, no ha habido declaraciones oficiales ni por parte de Yamal ni de sus representantes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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