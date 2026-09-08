Bekzod Kurbonov gana la medalla de plata en Alemania

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Bekzod Kurbonov gana la medalla de plata en Alemania

El jinete uzbeko Bekzod Kurbonov tuvo una participación exitosa en una prestigiosa competición ecuestre en Alemania, logrando subir al podio. Su resultado se registró en la prueba de salto de obstáculos con una altura de 145 centímetros.

Un representante de Uzbekistán sube al podio en Alemania

En el distrito alemán de Alta Baviera, se organizó el torneo de salto de obstáculos « Chiemsee Pferdefestival ». En la competición participaron jinetes expertos de diversos países. El miembro del equipo nacional de Uzbekistán,

Bekzod Kurbonov, también defendió el honor de nuestro país en el torneo. Los obstáculos de 145 cm no fueron impedimento para Kurbonov

Nuestro jinete participó en la prueba de salto de

obstáculos de 145 centímetros y finalmente obtuvo el segundo lugar. Durante la competición, Kurbonov estuvo acompañado por el caballo

« Mats VG ». El resultado de Bekzod Kurbonov en Alemania supone un nuevo premio internacional para el salto de obstáculos de Uzbekistán. Resultado de Bekzod Kurbonov

Indicador

Detalles

Competición

« Chiemsee Pferdefestival »

País

Alemania

Región

Alta Baviera

Disciplina

Salto de obstáculos

Altura de obstáculos

145 cm

Resultado

Medalla de plata

Jinete

Bekzod Kurbonov

Caballo

« Mats VG »

¿Por qué es importante este resultado?

En el salto de obstáculos, la armonía entre el jinete y el caballo es tan decisiva como la habilidad personal. Especialmente en una prueba de 145 cm, cualquier pequeño error puede afectar el resultado final.

En este sentido, el éxito de Bekzod Kurbonov en el torneo alemán demuestra una vez más su competitividad en el ámbito internacional.

Así, en el torneo « Chiemsee Pferdefestival », el miembro del equipo nacional de Uzbekistán, Bekzod Kurbonov, ganó la medalla de plata en la prueba de salto de 145 cm, logro alcanzado junto a su caballo « Mats VG ».

Shu jihatdan Bekzod Qurbonovning Germaniyadagi turnirini sovrinli yakunlashi uning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Shunday qilib, «Chiyemseye Pferdefestival» turnirida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Bekzod Qurbonov 145 santimetrlik to‘siqlardan sakrash dasturida kumush medalni qo‘lga kiritdi. Bu natijaga u «Mats VG» tulpori bilan birgalikda erishdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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