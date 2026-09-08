Kazajistán anuncia su equipo oficial de boxeo para los Juegos Asiáticos 2026

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Kazajistán anuncia su equipo oficial de boxeo para los Juegos Asiáticos 2026

Se ha dado a conocer la composición oficial del equipo nacional de boxeo de Kazajistán que participará en los prestigiosos XX Juegos Asiáticos de 2026, organizados por Japón. Así lo informó Sports.kz . Está previsto que los atletas del país vecino realicen campamentos de entrenamiento conjuntos especiales antes de esta competición global. ¿Qué campeones destacados forman parte del equipo kazajo y cuándo comienzan los combates? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la lista completa de las categorías de peso masculinas y femeninas, así como los detalles exactos de las fechas de la competición.

Los Juegos Asiáticos en Japón y el proceso de preparación del equipo nacional

Ante el mayor foro deportivo del continente, el equipo nacional del país vecino se está preparando seriamente:

  • Lugar y fecha de la competición: Se ha anunciado que los combates de boxeo comenzarán el 21 de septiembre de este año, y toda la competición se llevará a cabo del 19 de septiembre al 4 de octubre en la región de Aichi-Nagoya, Japón;

  • Proceso de entrenamiento: Antes del inicio oficial, los maestros del ring kazajos participarán en campos de entrenamiento conjuntos para mejorar su forma física;

  • Objetivo del equipo: La dirección deportiva del país vecino tiene como objetivo lograr resultados sobresalientes y ganar cinturones de campeón en los Juegos Asiáticos.

«La composición del equipo nacional de boxeo de Kazajistán para los Juegos Asiáticos está totalmente definida y los atletas se preparan seriamente para la competición», señalan los informes.

Categorías de peso y candidatos masculinos y femeninos

La lista de atletas que defenderán los colores de nuestros vecinos en la competición es la siguiente:

  • Equipo masculino: Mahmud Sabirxan (-55 kg), Orazbek Asilqulov (-60 kg), Torexan Sabirxan (-70 kg), Sabirjan Akqalikov (-80 kg), Nurbek Oralbay (-90 kg) y Aybek Oralbay (+90 kg);

  • Equipo femenino: Alua Balkibekova (-51 kg), Nazim Qizaybay (-54 kg), Viktoriya Grafeyeva (-60 kg), Aida Abikeyeva (-65 kg) y Natalya Bogdanova (-75 kg);

  • Combinación de experiencia y juventud: El equipo incluye tanto a campeones mundiales experimentados como a jóvenes atletas talentosos.

Decisión principal y fechas oficiales de la competición

La cuestión que más interesa a todos es cuándo se celebrará esta competición continental de gran envergadura y cuál es el calendario de fechas clave. La conclusión y decisión más importante es que, las competiciones de los «Juegos Asiáticos 2026» se celebrarán oficialmente del 19 de septiembre al 4 de octubre en la región de Aichi-Nagoya, Japón , y los combates de boxeo comenzarán el 21 de septiembre.

¿Cuántas medallas de oro cree que podrá ganar el equipo nacional de Kazajistán en los Juegos Asiáticos de Japón con esta nueva composición? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia deportiva con los aficionados al boxeo!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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