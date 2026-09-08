Un récord sin precedentes en la historia del fútbol: ¡cuánto se gastó en los fichajes de verano!

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Un récord sin precedentes en la historia del fútbol: ¡cuánto se gastó en los fichajes de verano!

El mercado mundial del fútbol ha experimentado una explosión financiera, rompiendo récords históricos. Según el informe oficial de la FIFA, los clubes gastaron un total récord de 9.890 millones de dólares en la compra de jugadores durante el mercado de verano. El número de acuerdos cerrados durante el verano también estableció un récord mundial, alcanzando los 12.500. Entonces, ¿qué ligas gastaron más y qué país obtuvo los mayores ingresos por la venta de jugadores? Al final de este artículo, revelaremos todos los detalles del ranking de los países que más invirtieron y los que obtuvieron mayores beneficios por la venta de futbolistas.

Actividad histórica en el fútbol mundial y hegemonía de los clubes ingleses

Las cifras oficiales publicadas por la FIFA confirman que el volumen financiero en el mercado del fútbol ha alcanzado nuevas cotas:

  • Gastos históricos y número de transacciones: El gasto total de 9.890 millones de dólares y las 12.500 transferencias registradas durante el mercado de verano marcan el período de mayor actividad en la historia del fútbol mundial;

  • La dominación absoluta de los clubes ingleses: Los equipos de la Premier League dominaron el mercado de fichajes. Destinaron por sí solos 3.020 millones de dólares a la compra de nuevos jugadores, superando significativamente a sus competidores;

  • Presión financiera global: La competencia entre las principales ligas europeas se intensifica, y los clubes destinan cantidades sin precedentes para reforzar sus plantillas.

«El mercado de verano de 2026 se convirtió en uno de los períodos más activos en la historia del fútbol mundial, tanto en términos de gasto total como de número de acuerdos realizados», declaró el servicio de prensa de la FIFA.

Top 5 de países que más gastaron en la compra de jugadores

Los cinco países que realizaron el mayor gasto financiero en la adquisición de nuevos jugadores son los siguientes:

  • Inglaterra: 3.020 millones de dólares;

  • Italia: 1.100 millones de dólares;

  • España: 940 millones de dólares;

  • Alemania: 904 millones de dólares;

  • Francia: 641 millones de dólares.

Resultados clave y países con mayores ingresos por la venta de jugadores

La pregunta más importante que interesa a muchos aficionados es qué país obtuvo el mayor beneficio neto por la venta de jugadores, más allá de los gastos realizados. La conclusión más importante es que, los clubes franceses resultaron ser inigualables en términos de ingresos por ventas de jugadores, generando un total de 1.700 millones de dólares. Los siguientes lugares en este ranking fueron ocupados por Inglaterra con 1.430 millones de dólares, Alemania con 1.020 millones de dólares, España con 773 millones de dólares y Portugal con 642 millones de dólares.

¿Cree que el hecho de que los precios de los fichajes en el fútbol moderno se acerquen a los 10.000 millones de dólares tiene un impacto positivo en el desarrollo del deporte o refuerza la injusticia financiera? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este interesante análisis futbolístico con sus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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