Mourinho anuncia la convocatoria para el duelo contra el Inter: cambios inesperados

Desde la primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League, los aficionados al fútbol se encuentran con un verdadero clásico. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Inter de Milán en la primera jornada de la fase de grupos. El técnico portugués José Mourinho, de regreso al banquillo, ha presentado su convocatoria oficial ampliada para este duelo estelar. ¿En qué jugadores ha confiado el experimentado entrenador ante el gigante milanés y quiénes liderarán el ataque? Al final del artículo, revelamos la gran intriga: la lista completa del club blanco por líneas y todos los detalles sobre el horario del encuentro.

El regreso de Mourinho y un duelo de altura en Europa

Este enfrentamiento no es solo un duelo entre dos grandes clubes, sino también un choque de tácticas entre entrenadores:

Mourinho y su antiguo club: José Mourinho logró un triplete histórico con el Inter, ganando la Champions League. Esta vez, se enfrenta a su exequipo como técnico de los madridistas;

La primera prueba seria de la temporada: Para el club blanco, empezar la prestigiosa competición europea en casa con una victoria es vital para controlar el grupo;

Bajo la mirada de los aficionados: Toda la atención del mundo del fútbol está puesta en este choque nocturno, donde ambos equipos saltarán al campo con el único objetivo de ganar.

«En partidos de este nivel, cada error cuesta caro. Conocemos bien al rival y saldremos a por el mejor resultado», afirmó el cuerpo técnico del club.

La convocatoria ampliada del Real Madrid contra el Inter

La lista de jugadores seleccionados por el entrenador para este partido crucial es la siguiente:

Porteros: Thibaut Courtois, Mestre, Javi Navarro;

Defensas: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas;

Centrocampistas: Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Sestero;

Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Decisión clave y hora de inicio

El aspecto más importante que interesa a los aficionados es el horario exacto de este intenso enfrentamiento. La conclusión principal es que, José Mourinho cuenta con los mejores efectivos como Mbappé, Vinícius, Bellingham y una defensa renovada, tal como esperaban los fans. Real Madrid – Inter el partidazo comenzará esta noche a las 00:00. dará comienzo.

¿Crees que el Real Madrid de José Mourinho podrá vencer al Inter y empezar el torneo con una victoria sólida? ¿Quién será el protagonista del partido? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte esta noticia con todos los fans!