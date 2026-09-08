Mourinho anuncia la convocatoria para el duelo contra el Inter: cambios inesperados

·58·Deportes
Mourinho anuncia la convocatoria para el duelo contra el Inter: cambios inesperados

Desde la primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League, los aficionados al fútbol se encuentran con un verdadero clásico. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Inter de Milán en la primera jornada de la fase de grupos. El técnico portugués José Mourinho, de regreso al banquillo, ha presentado su convocatoria oficial ampliada para este duelo estelar. ¿En qué jugadores ha confiado el experimentado entrenador ante el gigante milanés y quiénes liderarán el ataque? Al final del artículo, revelamos la gran intriga: la lista completa del club blanco por líneas y todos los detalles sobre el horario del encuentro.

El regreso de Mourinho y un duelo de altura en Europa

Este enfrentamiento no es solo un duelo entre dos grandes clubes, sino también un choque de tácticas entre entrenadores:

  • Mourinho y su antiguo club: José Mourinho logró un triplete histórico con el Inter, ganando la Champions League. Esta vez, se enfrenta a su exequipo como técnico de los madridistas;

  • La primera prueba seria de la temporada: Para el club blanco, empezar la prestigiosa competición europea en casa con una victoria es vital para controlar el grupo;

  • Bajo la mirada de los aficionados: Toda la atención del mundo del fútbol está puesta en este choque nocturno, donde ambos equipos saltarán al campo con el único objetivo de ganar.

«En partidos de este nivel, cada error cuesta caro. Conocemos bien al rival y saldremos a por el mejor resultado», afirmó el cuerpo técnico del club.

La convocatoria ampliada del Real Madrid contra el Inter

La lista de jugadores seleccionados por el entrenador para este partido crucial es la siguiente:

  • Porteros: Thibaut Courtois, Mestre, Javi Navarro;

  • Defensas: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas;

  • Centrocampistas: Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Sestero;

  • Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Decisión clave y hora de inicio

El aspecto más importante que interesa a los aficionados es el horario exacto de este intenso enfrentamiento. La conclusión principal es que, José Mourinho cuenta con los mejores efectivos como Mbappé, Vinícius, Bellingham y una defensa renovada, tal como esperaban los fans. Real Madrid – Inter el partidazo comenzará esta noche a las 00:00. dará comienzo.

¿Crees que el Real Madrid de José Mourinho podrá vencer al Inter y empezar el torneo con una victoria sólida? ¿Quién será el protagonista del partido? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte esta noticia con todos los fans!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un récord sin precedentes en la historia del fútbol: ¡cuánto se gastó en los fichajes de verano!Un récord sin precedentes en la historia del fútbol: ¡cuánto se gastó en los fichajes de verano!Hoy, 18:00Oficial: ¡Ilyos Zeytullayev es el nuevo entrenador de Kattaqo‘rg‘on!Oficial: ¡Ilyos Zeytullayev es el nuevo entrenador de Kattaqo‘rg‘on!Hoy, 17:03Se anuncia la convocatoria del City contra el Porto: ¿Husanov en la lista, quiénes son baja?Se anuncia la convocatoria del City contra el Porto: ¿Husanov en la lista, quiénes son baja?Hoy, 16:56Ousmane Dembélé hace una declaración audaz sobre el Balón de OroOusmane Dembélé hace una declaración audaz sobre el Balón de OroHoy, 14:39Kylian Mbappé comenta la derrota de la selección francesa en la Copa del MundoKylian Mbappé comenta la derrota de la selección francesa en la Copa del MundoHoy, 14:18Kazajistán anuncia su equipo oficial de boxeo para los Juegos Asiáticos 2026Kazajistán anuncia su equipo oficial de boxeo para los Juegos Asiáticos 2026Hoy, 13:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi