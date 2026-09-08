Oficial: ¡Ilyos Zeytullayev es el nuevo entrenador de Kattaqo‘rg‘on!

Se ha producido un cambio de entrenador inesperado y sensacional en el fútbol uzbeko. El experimentado técnico, que ayer se despidió del club de Taskent, Bunyodkor, Ilyos Zeytullayev continuará su carrera en el club Kattaqo‘rg‘on, representante de la Pro League. El servicio de prensa del club anunció oficialmente la noticia a través de sus redes sociales. El hecho de que un entrenador reconocido, con experiencia en el fútbol europeo, acepte dirigir a un club de una división inferior está atrayendo la atención de muchos expertos y aficionados. Entonces, ¿qué objetivo se le ha planteado al técnico de 44 años y qué metas busca alcanzar con el equipo? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la declaración oficial de la directiva de Kattaqo‘rg‘on y todos los detalles de las nuevas estrategias del entrenador.

En Bunyodkoruna etapa brillante y un nuevo desafío

La carrera como entrenador de Ilyos Zeytullayev es vista como un soplo de aire fresco en el fútbol uzbeko:

La experiencia de la escuela italiana: Habiendo pasado la mayor parte de su carrera como jugador en clubes de la Serie A italiana, el técnico destaca por sus visiones tácticas únicas;

Trayectoria en el club capitalino: Durante su etapa al frente del Bunyodkor, dejó una impresión positiva en el público y en los aficionados;

Un nuevo proyecto en la Pro League: El acuerdo alcanzado con el Kattaqo‘rg‘on, representante de la región de Samarcanda, demuestra las altas ambiciones del club.

«El técnico, que pasó gran parte de su carrera como jugador en Italia, dejó una impresión muy grata como entrenador del Bunyodkor. Su próximo destino será Samarcanda», declaró el servicio de prensa del club.

La decisión clave y el gran objetivo hacia la Superliga

La cuestión principal que interesa a la mayoría de los aficionados al fútbol es por qué el reconocido entrenador desciende a una categoría inferior y cuál es el plan maestro del club. La decisión y conclusión más importante es que, la directiva del Kattaqo‘rg‘on ha llegado a un acuerdo oficial con Ilyos Zeytullayev, de 44 años, quien ahora luchará por llevar a este segundo equipo de la región de Samarcanda a la Superliga por primera vez en su historia. La directiva del club ha expresado su plena confianza en el experimentado entrenador y le ha deseado grandes éxitos.

¿Cree usted que Ilyos Zeytullayev, con sus visiones modernas y su experiencia europea, podrá llevar al Kattaqo‘rg‘on a la élite, a la Superliga? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta importante noticia futbolística con sus allegados y los seguidores de la Pro League!