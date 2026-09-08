El nuevo smartphone HMD Key 2 de HMD ha sido filtrado antes de su anuncio oficial

La marca HMD se prepara para presentar su nuevo dispositivo de gama de entrada, el smartphone HMD Key 2. Todas las especificaciones técnicas e información sobre este gadget, que aún no ha sido presentado oficialmente, se han filtrado en Internet. Según la publicación ixbt.com, el futuro dispositivo será en realidad una versión renombrada del modelo HMD Arc 2 desarrollado anteriormente y se lanzará al mercado como una solución económica destinada a tareas cotidianas sencillas. Así lo informa Ixbt.com .

Capacidades técnicas y características de la pantalla

Según la información difundida, el smartphone estará equipado con una pantalla IPS LCD de 6,52 pulgadas. La pantalla admite una resolución HD+ y una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. Se espera que el diseño de la carcasa esté disponible en dos colores principales: negro y verde. Aunque este dispositivo, de diseño sencillo y práctico, se anuncia por primera vez, sus capacidades básicas están orientadas a los usuarios del segmento económico.

El hardware del dispositivo se basa en un procesador Unisoc SC9863A de rendimiento moderado. Para garantizar la velocidad de funcionamiento, el smartphone contará con 3 o 4 GB de RAM y módulos de almacenamiento interno de 32 o 64 GB. También se ha anunciado la posibilidad de añadir hasta 4 GB de RAM virtual para ampliar las capacidades del sistema.

Cámara, batería y software

En cuanto a las capacidades fotográficas, el panel principal del HMD Key 2 estará equipado con un sensor principal de 13 MP y un módulo auxiliar de 0,3 MP. En el panel frontal, hay una cámara de 5 MP para selfies y videollamadas, suficiente para cubrir las necesidades diarias básicas.

Uno de los puntos fuertes del smartphone es su reserva de energía, ya que el dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh. Sin embargo, para mantener los costes bajos, no se incluye tecnología de carga rápida; la potencia de carga máxima es de solo 10 W. En cuanto al software, se instalará el sistema operativo Android 14 Go, una versión ligera diseñada específicamente para dispositivos con recursos limitados.

La precisión de esta información filtrada ha sido confirmada por expertos, en particular por la fuente bajo el seudónimo smashx_60, quien anteriormente proporcionó información fiable sobre los últimos smartphones y teléfonos de teclas como el HMD Icon Flip 1. Por el momento, el fabricante no ha revelado la fecha de presentación oficial ni la política de precios del nuevo modelo.