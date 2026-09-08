Sony lanza la actualización de Android 17 para smartphones Xperia

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Sony lanza la actualización de Android 17 para smartphones Xperia

Sony ha comenzado a distribuir un nuevo firmware basado en el sistema operativo Android 17 para sus dispositivos móviles. Según ixbt.com, el smartphone insignia Xperia 1 VIII ha sido uno de los primeros en recibir la actualización, lo que permite a los usuarios ampliar significativamente las capacidades funcionales del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com señala .

Actualmente, este software, con número de compilación 73.1.A.2.61 y un tamaño aproximado de 1,2 GB, está disponible para los usuarios de la región europea. Sin embargo, según los planes de la compañía, la nueva versión llegará gradualmente a los dispositivos de otras regiones. Los usuarios pueden comprobar su disponibilidad manualmente a través de la sección de actualización de software en los ajustes del smartphone.

Nuevas funciones de interfaz y modo escritorio

Una de las novedades más importantes y destacadas de la actualización es la llegada de un modo escritorio integrado. Esta función permite utilizar el smartphone como un ordenador al conectarlo a un monitor o pantalla externa, aumentando la eficiencia en las tareas diarias.

Sony también ha renovado por completo el panel de ajustes rápidos. Ahora es posible reorganizar y ajustar el tamaño de los iconos, y los elementos más grandes pueden mostrar descripciones adicionales. Se han añadido nuevos fondos de pantalla y opciones de reloj al sistema, y se han ampliado las posibilidades de personalización de la forma y el tamaño de los iconos.

Grabación de pantalla y funciones de cámara

Las capacidades de grabación de vídeo de la pantalla se han mejorado considerablemente. La nueva versión permite grabar toda la pantalla o una aplicación específica, capturando simultáneamente tanto el audio interno del smartphone como el del micrófono.

Otra función exclusiva añadida para el modelo insignia Xperia 1 VIII es el AI Camera Assistant en el modo de disparo. Este asistente de inteligencia artificial permite al usuario crear hasta tres ajustes preestablecidos personalizados, incluyendo configuraciones de color individuales y otros parámetros.

Qué modelos recibirán la actualización

Sony ha anunciado que el nuevo sistema operativo no se limitará solo al último modelo insignia. Además del Xperia 1 VIII, el firmware Android 17 llegará gradualmente a los siguientes dispositivos:

  • Xperia 1 VII
  • Xperia 1 VI
  • Xperia 10 VIII
  • Xperia 10 VII
Esta amplia actualización es un paso más de Sony para ofrecer un soporte de software duradero y de calidad a sus usuarios, mejorando el rendimiento y la facilidad de uso de los dispositivos.

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Abror Shuhratov
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