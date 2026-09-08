Antes del inicio de la nueva temporada 2026/2027 de la UEFA Champions League, el « Manchester City » ha partido hacia Portugal para enfrentarse al FC Porto en su primer duelo a domicilio. El equipo dirigido por Enzo Maresca llega con la moral alta tras encadenar tres victorias cruciales en la liga nacional. La participación del defensa uzbeko Abduqodir Husanov en el escenario europeo es seguida de cerca por millones de nuestros compatriotas. ¿Quiénes forman parte de la lista de 22 jugadores elegidos por Maresca y qué líderes se pierden el viaje por lesión? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: el estado de las estrellas descartadas y todos los detalles sobre sus lesiones.

Los recuerdos históricos del entrenador y el calendario de la fase de grupos

« Manchester City » comienza su nueva andadura continental con pruebas de fuego:

El regreso de Maresca a la Champions League: El entrenador principal Enzo Maresca, quien ganó este prestigioso trofeo como asistente de Pep Guardiola en la temporada 2022/2023, liderará ahora al equipo como técnico principal;

Mapa de los partidos fuera de casa: Tras el choque en Portugal, el gigante inglés visitará al RB Leipzig, al FC Barcelona y al RC Lens;

Duelos intensos en el Etihad: En su feudo, recibirán al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, además del AEK Atenas, el Napoli y el Sporting CP.

«El equipo llega a la Champions League con gran confianza tras haber ganado sus tres primeros partidos de la Premier League», señala el informe del club.

Los 22 jugadores que viajan a Portugal y la oportunidad para Husanov

La lista de jugadores seleccionados por el entrenador para el partido fuera de casa es la siguiente:

Porteros: Gianluigi Donnarumma, Gerónimo Rulli, Marcus Bettinelli;

Defensas: Rico Lewis, Matheus Nunes, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri;

Centrocampistas: Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovačić, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Phil Foden, Rayan Cherki;

Delanteros: Rayan McAdoo, Antoine Semenyo, Allan Elias, Iliman Ndiaye, Erling Haaland.

Decisiones clave y el destino de los jugadores lesionados

La cuestión que más interesa a los aficionados es por qué algunos jugadores clave no han viajado a Portugal. La decisión y conclusión más importante es que, los canteranos Kaden Braithwaite y Floyd Samba han sido convocados con el equipo sub-19 para el partido de la UEFA Youth League que se disputa en paralelo. Además, dos estrellas del equipo son baja por problemas de salud: Nico O'Reilly sufrió una lesión de espalda en el entrenamiento, mientras que Jérémy Doku sigue recuperándose de una lesión en el gemelo.

¿Crees que nuestro compatriota Abduqodir Husanov será titular contra el Porto y podrá contribuir a la victoria de su equipo? ¿Es capaz la renovada plantilla del Manchester City de ganar la Champions League esta temporada? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia futbolística con tus conocidos!