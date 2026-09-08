Samsung lanza la primera beta de One UI 9.0 basada en Android 17 para el Galaxy A55

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Samsung lanza la primera beta de One UI 9.0 basada en Android 17 para el Galaxy A55

Samsung ha anunciado oficialmente la primera versión beta del software One UI 9.0, basado en el sistema operativo Android 17, para los smartphones Galaxy A55. Según ixbt.com, se trata de la primera prueba pública de la nueva interfaz para este popular dispositivo de gama media, permitiendo a los usuarios probar funciones avanzadas. Al respecto, Ixbt.com informa. Por ahora, la fase de prueba inicial está abierta solo para usuarios en Corea del Sur. Sin embargo, según los planes de la compañía, se espera que en los próximos días la cobertura geográfica del programa de pruebas se amplíe significativamente para incluir a otros países.

Ya el mes pasado aparecieron indicios de que Samsung estaba preparando las pruebas beta de One UI 9.0 para el Galaxy A55. El lanzamiento oficial actual confirma plenamente estos informes y marca el inicio de la implementación práctica del nuevo firmware.

Tamaño y características del nuevo firmware

La compilación de prueba presentada ocupa 2,13 GB y tiene asignado el índice de firmware

A556SKSUAZZI1 . La actualización incluye no solo cambios visuales significativos en la interfaz, sino también nuevas funciones que mejoran el rendimiento del sistema. Según los expertos, en un futuro próximo esta versión beta también estará disponible para los propietarios de Galaxy A55 en países europeos, India, Reino Unido y Estados Unidos. Esto permitirá a los usuarios internacionales evaluar las capacidades del nuevo sistema operativo antes del lanzamiento oficial.

Procedimiento para participar en las pruebas

Si los usuarios desean participar en el programa de pruebas en las regiones correspondientes, deben registrarse a través de la aplicación Samsung Members. El proceso consta de los siguientes pasos:

Acceder a la aplicación Samsung Members y encontrar el banner del programa One UI 9.0 para el Galaxy A55;

  • Registrar el dispositivo en el programa de pruebas;
  • Ir a la configuración del smartphone y verificar la nueva versión a través de la sección «Actualización de software» para descargarla.
  • Esta actualización sirve como el primer contacto oficial para los usuarios del Galaxy A55 con la nueva generación de interfaz de Samsung basada en Android 17.
Samsung lanza la primera beta de One UI 9.0 basada en Android 17 para el Galaxy A55

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Abror Shuhratov
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