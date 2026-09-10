El directivo de Nubia opina sobre el nuevo smartphone de Apple

Apple ha presentado su primer teléfono plegable, una novedad que ha generado intensos debates en el mundo de la tecnología. Una de las principales características de este dispositivo, llamado iPhone Duo, es la cámara especial situada bajo la pantalla. Mientras esta solución es ampliamente reconocida en el mercado, representantes de una empresa competidora han compartido sus puntos de vista. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, Zhang Lei, vicepresidente de la corporación ZTE y director general de productos insignia de la marca Nubia, publicó un artículo especial sobre el diseño de la cámara bajo pantalla del modelo iPhone Duo. Destaca que la adopción de esta tecnología por parte de Apple es loable y demuestra una vez más que el camino elegido por ZTE hace siete años era el correcto.

Desarrollo tecnológico y densidad de píxeles

Al mismo tiempo, el directivo de Nubia señaló que los dispositivos modernos ya han superado al producto de Apple en la implementación de esta tecnología. Según él, en la pantalla a color del iPhone Duo cuando está apagada, la cámara bajo pantalla sigue siendo visible. El experto comparó esto con el modelo Axon 30 lanzado en 2020, recordando que en aquel entonces la densidad de píxeles de la parte a color de la pantalla no era de 400 PPI, sino de 200 PPI.

Hoy en día, el modelo Nubia Z80 Ultra ha elevado este indicador al nivel de 400 PPI. Como resultado, se ha vuelto casi imposible notar la cámara bajo pantalla en los flagships modernos de Nubia.

Otros aspectos del iPhone Duo

Una vez que el dispositivo llegó a manos de los primeros usuarios, surgieron algunos defectos. En particular, según las primeras imágenes, el pliegue es claramente visible en la gran pantalla interna de 7,6 pulgadas del teléfono. Esto significa que aún queda mucho trabajo por hacer en la tecnología de pantallas plegables.

No obstante, los usuarios de internet y los críticos elogian las atractivas y fluidas animaciones de pantalla en la interfaz del nuevo dispositivo. Como siempre, Apple ha prestado especial atención a la armonía entre el software y el diseño visual.

Estos debates indican que la competencia en el mercado de smartphones plegables y cámaras bajo pantalla se intensificará. Cada fabricante busca perfeccionar sus soluciones para ofrecer a los usuarios el diseño más avanzado.