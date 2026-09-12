Sorpresas en la 4ª jornada de la Premier League: empates en Anfield y Stamford Bridge

La 4ª jornada de la Premier League, considerada la liga más competitiva del mundo, concluyó con verdaderas sorpresas y dramas inesperados. Uno de los principales candidatos al título, el Liverpool, no pudo vencer al modesto Fulham en su legendario estadio de Anfield, firmando un empate 0-0. En Londres, el Chelsea, bajo la dirección de su nuevo entrenador, se topó con el Hull City en casa: un empate 2-2 que le costó dos puntos vitales a los londinenses. En otros encuentros, el Aston Villa perdió en casa hundiéndose en la crisis, mientras que el Ipswich logró una victoria espectacular por 3-2 fuera de casa con un gol en el minuto 90. ¿Por qué los favoritos perdieron puntos, por qué la defensa del Chelsea no pudo detener a Belloumi y qué cambios inesperados se produjeron en la tabla de la Premier League?

Ducha fría en Anfield: Liverpool — Fulham (0-0)

Los 'Reds' sufrieron un tropiezo inesperado ante su afición:

90 minutos sin goles: A pesar de todos sus esfuerzos, el Liverpool no pudo romper la defensa de hierro del Fulham, liderada por Bernd Leno;

Los cambios estelares no funcionaron: Aunque el cuerpo técnico dio entrada a líderes como Mac Allister, Gakpo y Frimpong, no fue suficiente para abrir el marcador;

6ª posición con 6 puntos: Tras cuatro jornadas, los 'Reds' suman 6 puntos y se quedan en la 6ª plaza, perdiendo terreno en la carrera por el liderato;

El punto de oro del Fulham: El equipo londinense, que ocupa el puesto 18, se lleva un punto muy valioso de este desplazamiento.

Thriller en Stamford Bridge: Chelsea — Hull City (2-2)

En el choque central en Londres, los aficionados fueron testigos de un auténtico festival de goles:

El gol tempranero de Rogers: En el minuto 7, Morgan Rogers adelantó a los 'Blues';

El doblete de Belloumi en 6 minutos: El delantero del Hull City, Belloumi, batió al portero Robert Sánchez en los minutos 28 y 34, dando la vuelta al marcador para los visitantes;

El gol salvador de João Pedro: Solo en el minuto 66, un disparo preciso de João Pedro salvó al Chelsea de la derrota en casa — 2-2;

Hull City en el podio: El sorprendente Hull City asciende a la 3ª posición con 8 puntos, mientras que el Chelsea ocupa el 4º lugar con 7 puntos.

¡Aston Villa en crisis y sensación del Ipswich en el minuto 90!

En otros estadios se registraron resultados muy ajustados:

Aston Villa — Nottingham Forest (1-2): En Birmingham, los goles de Delap y de Maciel da Cruz en el minuto 88 dieron la victoria a los visitantes (el gol de Alisson no fue suficiente). Los pupilos de Unai Emery caen al puesto 19 con solo 1 punto tras 4 jornadas;

Crystal Palace — Ipswich (2-3): El encuentro en Londres fue un drama total: en el minuto 90, Zian Flemming anotó el gol de la victoria, regalando al Ipswich un triunfo fantástico por 3-2;

Lección para los grandes: Esta jornada demostró una vez más que cualquier equipo de la Premier League es capaz de arrebatar puntos a los grandes clubes.

La carrera por el título en la Premier League se complica inesperadamente. Tras cuatro jornadas, los puntos perdidos por los favoritos han intensificado la intriga en la tabla.

¿Creen que los empates del Liverpool y el Chelsea en casa son un accidente temporal de inicio de temporada o que los equipos aún no han alcanzado su forma física y táctica? ¿Cuánto durará la sorpresa del Hull City, ahora 3º? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este análisis de la Premier League con todos los aficionados al fútbol!