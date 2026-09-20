El increíble supergol de Rakhmonaliyev: Sabah derrota a Mil-Mugan (video)

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El increíble supergol de Rakhmonaliyev: Sabah derrota a Mil-Mugan (video)

Un nuevo evento sensacional y brillante se registró entre los legionarios uzbekos que compiten en la 6ª jornada de la Premier League de Azerbaiyán. El club de Bakú, Sabah, que lucha por el liderato, recibió al equipo Mil-Mugan en su estadio y logró una victoria sólida y espectacular por 3:1. El momento que se convirtió en la verdadera joya de este enfrentamiento ocurrió en el minuto 35: el talentoso centrocampista de las selecciones nacional y olímpica de Uzbekistán, Umarali Rakhmonaliyev anotó un supergol de nivel magistral en la portería rival, haciendo que todo el estadio se pusiera en pie.

Nuestro compatriota, muy activo durante el encuentro, fue sustituido bajo una ovación en el minuto 63 por decisión técnica. Tras esta victoria, el Sabah suma 15 puntos, se coloca en solitario en el 2º puesto de la tabla y refuerza su estatus de favorito en la carrera por el título; el Mil-Mugan, con 4 puntos, se mantiene en la 9ª posición.

¿Cómo está cambiando el talento de Umarali Rakhmonaliyev el estilo de juego del Sabah? ¿Podrán los de Bakú detener la hegemonía del Qarabag esta temporada y qué tan importante será este estado de forma para que el futbolista uzbeko dé el salto a las grandes ligas europeas?

«La obra maestra de Rakhmonaliyev y el punto final en el 90+5'»: Crónica del duelo en Bakú

Detalles del importante e intenso choque de la 6ª jornada:

  • Inicio con Mammadzada (20'): El Sabah tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador gracias a un disparo preciso de Mammadzada (1:0);

  • Supergol de Umarali (35'): Nuestro compatriota Umarali Rakhmonaliyev realizó una verdadera obra maestra estética al apuntar al ángulo de la portería desde fuera del área (2:0);

  • Cambio táctico en el minuto 63: Rakhmonaliyev, tras cumplir su misión a la perfección, fue sustituido por Isayev;

  • Cambio en los últimos minutos: Aunque Ronaldo recortó distancias para los visitantes en el minuto 90 (2:1), Parris anotó el tercer gol en el 90+5', sellando el 3:1 definitivo;

  • Salto en la tabla: El Sabah se sitúa 2º con 15 puntos, mientras que el Mil-Mugan se queda en la 9ª plaza con 4 puntos.

Premier League de Azerbaiyán, 6ª jornada: Acta del partido y alineaciones

Acta oficial y alineación completa del encuentro disputado en Bakú:

Competición / Fase

Resultado del partido

Goleadores

Puntos y posición

Premier League de Azerbaiyán, 6ª jornada

Sabah 3 : 1 Mil-Mugan

Mammadzada 20', Rakhmonaliyev 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90'

Sabah — 15 puntos (2º puesto) / Mil-Mugan — 4 puntos (9º puesto)

  • Alineación inicial del Sabah: Pokatilov, Dashdamirov, Kuyerioz, McCarthy, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rakhmonaliyev (Isayev, 63), Pushas, Nvanchukvu (Carlos Eduardo, 63), Zedadka, Simich (Parris, 89);

  • Estadísticas de nuestro legionario: 63 minutos de juego activo, 1 gol, control exitoso del balón en el centro del campo y presión constante.

Análisis táctico: El papel de Rakhmonaliyev en el sistema del Sabah

Principales conclusiones de los comentaristas deportivos internacionales y locales:

  • Universalidad en el centro del campo: Rakhmonaliyev no solo actúa como enlace entre defensa y ataque, sino que crea peligro constante con sus disparos potentes y precisos desde larga distancia;

  • Ambición de título del equipo: Con 15 puntos tras 6 jornadas, el Sabah demuestra que luchará seriamente por el título y la fase de grupos de las competiciones europeas esta temporada;

  • Crecimiento del centrocampista uzbeko: La práctica regular y la responsabilidad como legionario fortalecerán sin duda el estatus de Rakhmonaliyev en la selección nacional.

El gol sensacional de Umarali Rakhmonaliyev en el minuto 35 y la victoria sólida del Sabah continúan la marcha triunfal de los legionarios uzbekos en las ligas extranjeras.

¿Crees que este brillo de Umarali Rakhmonaliyev con el Sabah lo llevará pronto a las grandes ligas de Europa? ¿Crees que el Sabah podrá destronar al Qarabag y ser campeón de Azerbaiyán esta temporada? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte el análisis de este supergol con todos los amantes del fútbol!

Umarali RakhmonaliyevSabahPremier League de AzerbaiyánMil-MuganFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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