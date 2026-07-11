Thierry Henry realiza una visita sorpresa al vestuario de la selección francesa

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Thierry Henry realiza una visita sorpresa al vestuario de la selección francesa

La leyenda del fútbol francés Thierry Henry irrumpió en el vestuario de los "Bleus" para felicitar a los jugadores tras su contundente victoria por 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El campeón del mundo de 1998 saludó cordialmente al capitán Kylian Mbappé y no ocultó su admiración por el juego desplegado por los pupilos de Didier Deschamps. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente trabajando como analista en la televisión estadounidense, Henry se integró en la intimidad del equipo tras el encuentro en el estadio de Boston. Fue recibido calurosamente por estrellas como Ousmane Dembélé, Malo Gusto y Lucas Hernandez. Henry no solo se limitó a las felicitaciones, sino que también compartió sus análisis profesionales sobre el crecimiento táctico del equipo.

Superioridad defensiva y juego sin balón

Aunque el tercer máximo goleador de la historia de la selección francesa reconoce siempre la maestría del equipo en la posesión, esta vez destacó otro aspecto. Según Henry, la presión agresiva del equipo tras perder el balón y su capacidad para "asfixiar" al rival en su propio campo son los factores clave de la victoria.

"Para ser sincero, chicos, no sé ni qué deciros. Con el balón sois increíbles como siempre. Pero lo que más me impresiona es la capacidad del equipo para recuperar el balón. Mantener al rival en su propia mitad, no dejarles respirar, eso es pura maestría", subrayó Henry en una entrevista con el servicio de prensa del equipo.

El exdelantero también elogió el ambiente en el estadio y el apoyo de los aficionados. En su opinión, tal fervor aporta una fuerza extra a los jugadores en el campo. Sin embargo, Henry instó al equipo a no relajarse, recordando que el objetivo principal aún está por delante.

La semifinal no es la meta final

"Solo estamos en semifinales por ahora. Es un resultado muy bonito, no me malinterpretéis, pero queremos llegar hasta el final. El objetivo es traer la copa a París", añadió el legendario delantero. Sus palabras sin duda motivarán aún más a los jugadores antes de los partidos decisivos.

Durante su visita, Henry también conversó con su pupilo de los Juegos Olímpicos de París 2024, Manu Koné, e intercambió su camiseta con Michael Olise. Esta visita, acompañado por André-Pierre Gignac, demostró una vez más la unidad interna de la selección francesa y el fuerte vínculo entre generaciones. Según Ixbt.com, estos encuentros motivacionales tienen un impacto positivo en el estado mental del equipo.

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