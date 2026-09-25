Duelo nacional en Kazajistán tras la muerte de militares

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, declaró un día de duelo nacional el 25 de septiembre tras la muerte de militares en la región de Mangystau. Así lo informó Akorda.

La tragedia ocurrió el 24 de septiembre durante unos ejercicios de entrenamiento de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Kazajistán en el mar Caspio. Según datos preliminares, el empeoramiento repentino de las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos arrastraron a 19 militares por la corriente marina.

Inicialmente, el Ministerio de Defensa informó del fallecimiento de 9 militares. Según información posterior, el número de víctimas aumentó a 12. Otros dos militares están desaparecidos y uno fue hospitalizado en estado grave.

La Fiscalía General de Kazajistán ha abierto una causa penal sobre el incidente. Se están investigando todas las circunstancias del suceso y se han ordenado los peritajes necesarios.

El primer ministro Oljas Bektenov ordenó la creación de una comisión gubernamental para investigar el incidente a fondo. La comisión está encabezada por el viceprimer ministro Kanat Bozumbayev.

El presidente Kasim-Yomart Tokáyev expresó sus condolencias a los familiares de los militares fallecidos y dio instrucciones para esclarecer las causas de la tragedia y brindar la ayuda necesaria a las familias de las víctimas.

Debido a la tragedia, algunos eventos festivos previstos en la ciudad de Aktau con motivo del día de la ciudad han sido cancelados.