El brillo de la pantalla del Xiaomi 18 Pro es menor que el de su predecesor

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El brillo de la pantalla del Xiaomi 18 Pro es menor que el de su predecesor

Según Ixbt.com, el reconocido informante Ice Universe comparó las capacidades de pantalla del próximo buque insignia Xiaomi 18 Pro con las del anterior Xiaomi 17 Ultra. El experto señaló que, debido a una tecnología específica utilizada en la pantalla del nuevo dispositivo, el brillo y la visibilidad del contenido han disminuido significativamente. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Según las observaciones del analista, incluso con el modo de privacidad (Privacy Mode) desactivado en la pantalla del Xiaomi 18 Pro, la calidad de la imagen y la legibilidad son notablemente inferiores a las del modelo Ultra anterior. Este fenómeno es especialmente evidente al mirar la pantalla desde un ángulo inclinado en lugar de hacerlo de frente.

El impacto de la tecnología de privacidad en el uso diario

Esta tecnología fue diseñada originalmente para proteger los datos personales del propietario del smartphone de miradas indiscretas. Sin embargo, las comparaciones actuales muestran que, incluso en condiciones de uso normal con la función de protección desactivada, afecta negativamente la calidad de la pantalla.

Según el informante, estas soluciones innovadoras dificultan la visualización de contenido en el día a día y perjudican la experiencia del usuario. Como resultado, los beneficios de la privacidad se obtienen a costa de compromisos significativos, como la reducción de la calidad de la pantalla.

Recomendaciones para futuros buques insignia

Los expertos destacan la importancia de considerar la comodidad diaria de los usuarios al implementar tales soluciones tecnológicas. En sus conclusiones, Ice Universe recomendó a Xiaomi tener en cuenta esta experiencia al desarrollar sus futuros smartphones insignia.

Actualmente, en el mercado de smartphones, el brillo de las pantallas y los ángulos de visión siguen siendo una de las principales ventajas competitivas. Por ello, los fabricantes deben esforzarse por encontrar un equilibrio entre la seguridad y la comodidad visual.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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