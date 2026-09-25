Samsung retira también sus monitores del mercado chino

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha iniciado la fase final de la venta de sus monitores en el territorio continental de China. Según ixbt.com, la limpieza de almacenes y redes de distribución, así como la venta de los productos restantes, está programada para completarse totalmente a finales de noviembre de 2026. Esta decisión es la continuación lógica de la estrategia de la compañía de retirarse gradualmente del mercado de electrónica de consumo en China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, los distribuidores nacionales y los socios corporativos ya han dejado de suministrar monitores Samsung. Actualmente, la empresa está realizando el inventario de los productos restantes y preparando las compensaciones correspondientes para los socios según el volumen de productos no vendidos. Estos cambios ocurren en un contexto de intensificación de la competencia en el mercado de consumo chino.

Estrategia de abandono de la electrónica de consumo

El 6 de mayo de este año, Samsung (China) Investment anunció oficialmente el cese de la venta de televisores, monitores, pantallas comerciales, aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, proyectores, sistemas de audio y otros electrodomésticos en China. Posteriormente, se determinó que solo la venta de Samsung smartphones permanecería en el mercado chino bajo el nombre de la marca.

Curiosamente, la división de monitores se consideraba uno de los sectores más exitosos del negocio de consumo de Samsung en China. Sin embargo, debido a que esta división estaba integrada en la misma estructura organizativa que otras categorías de electrónica de consumo de las que la empresa decidió prescindir, quedó incluida en el proceso de cierre.

Cambios en el mercado y garantías de servicio

Los suministros no se detuvieron inmediatamente después del anuncio oficial. En mayo, el distribuidor chino Hanlinhui aún logró añadir 15 nuevos modelos de monitores a su surtido. Sin embargo, el 23 de junio, Samsung cerró su cuenta oficial de electrónica de consumo en la red social WeChat, un paso importante que confirma la reducción real del negocio.

Los representantes de la empresa destacaron que, de acuerdo con la legislación china, la garantía y el servicio posventa para los dispositivos adquiridos anteriormente se mantendrán en su totalidad. No se incumplirá ninguna obligación de servicio con los clientes y se cumplirán todos los contratos.

Una historia que se remonta a 1992

Samsung ha estado operando en el mercado chino desde 1992. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la posición de la empresa en este país ha disminuido significativamente debido al fuerte fortalecimiento de los fabricantes locales. El dominio de las marcas chinas en el mercado de electrodomésticos obligó al gigante coreano a cambiar su estrategia.

Según fuentes, tras una reestructuración a gran escala, Samsung planea mantener su presencia completa en China solo en dos áreas principales: smartphones y chips de memoria (memory). El resto de las líneas de electrónica de consumo se están cerrando gradualmente.