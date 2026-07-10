El portero noruego, cerca del Manchester City: posible reencuentro con Haaland

·47·Deportes
El portero noruego, cerca del Manchester City: posible reencuentro con Haaland

El guardameta de 35 años Ørjan Nyland, quien defendió la portería de Noruega en el Mundial 2026, podría continuar su carrera en la Premier League.

Según The Sun, el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, está considerando la opción de fichar al experimentado portero.

Nyland en el radar del Manchester City

Según la fuente, Maresca busca reforzar la posición de portero.

Ørjan Nyland es actualmente agente libre. Dejó el Sevilla FC de España este verano y tiene la libertad de elegir un nuevo equipo.

Otros clubes ingleses también están interesados

Nyland no solo es pretendido por el Manchester City, otros clubes también se han sumado a la puja.

Según los informes, el Leeds y otros tres clubes ingleses están interesados en el portero noruego, lo que aumenta las posibilidades de su regreso a Inglaterra.

Posible reencuentro con Haaland

Si el traspaso de Nyland al Manchester City se concreta, jugará en el mismo equipo que su compañero de la selección noruega, Erling Haaland.

Tras la exitosa actuación de Noruega en el Mundial 2026, el interés por los jugadores de la selección nacional ha aumentado notablemente.

El City tiene porteros, pero hay dudas

Actualmente, la plantilla del Manchester City cuenta con porteros como Gianluigi Donnarumma, James Trafford y Marcus Bettinelli.

Sin embargo, se dice que Trafford está en la lista de transferibles del Newcastle. Por ello, Maresca podría necesitar un jugador con mayor experiencia bajo los palos.

¿Será la experiencia el factor decisivo?

Para Nyland, de 35 años, este fichaje podría ser una oportunidad importante en su carrera.

Es probable que el Manchester City busque incorporar a un portero experimentado como agente libre para aumentar la competencia y la profundidad de la plantilla.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Juego de transferencias alrededor de William Saliba: las condiciones del Arsenal son estrictasJuego de transferencias alrededor de William Saliba: las condiciones del Arsenal son estrictasHoy, 09:31Klopp recibe una gran oferta de Alemania: se revelan las cifras de su salarioKlopp recibe una gran oferta de Alemania: se revelan las cifras de su salarioHoy, 09:26Lista de revelaciones del Mundial 2026: un futbolista uzbeko está incluidoLista de revelaciones del Mundial 2026: un futbolista uzbeko está incluidoHoy, 09:13Mbappé brilla de nuevo ante Marruecos: ¡Francia está en semifinales!Mbappé brilla de nuevo ante Marruecos: ¡Francia está en semifinales!Hoy, 09:10Kylian Mbappé y Francia en semifinales: la resistencia de Marruecos fue quebrada en BostonKylian Mbappé y Francia en semifinales: la resistencia de Marruecos fue quebrada en BostonHoy, 03:11Cómo fueron calificados los jugadores en el partido Francia vs MarruecosCómo fueron calificados los jugadores en el partido Francia vs MarruecosHoy, 03:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán