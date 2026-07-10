El portero noruego, cerca del Manchester City: posible reencuentro con Haaland

El guardameta de 35 años Ørjan Nyland, quien defendió la portería de Noruega en el Mundial 2026, podría continuar su carrera en la Premier League.

Según The Sun, el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, está considerando la opción de fichar al experimentado portero.

Nyland en el radar del Manchester City

Según la fuente, Maresca busca reforzar la posición de portero.

Ørjan Nyland es actualmente agente libre. Dejó el Sevilla FC de España este verano y tiene la libertad de elegir un nuevo equipo.

Otros clubes ingleses también están interesados

Nyland no solo es pretendido por el Manchester City, otros clubes también se han sumado a la puja.

Según los informes, el Leeds y otros tres clubes ingleses están interesados en el portero noruego, lo que aumenta las posibilidades de su regreso a Inglaterra.

Posible reencuentro con Haaland

Si el traspaso de Nyland al Manchester City se concreta, jugará en el mismo equipo que su compañero de la selección noruega, Erling Haaland.

Tras la exitosa actuación de Noruega en el Mundial 2026, el interés por los jugadores de la selección nacional ha aumentado notablemente.

El City tiene porteros, pero hay dudas

Actualmente, la plantilla del Manchester City cuenta con porteros como Gianluigi Donnarumma, James Trafford y Marcus Bettinelli.

Sin embargo, se dice que Trafford está en la lista de transferibles del Newcastle. Por ello, Maresca podría necesitar un jugador con mayor experiencia bajo los palos.

¿Será la experiencia el factor decisivo?

Para Nyland, de 35 años, este fichaje podría ser una oportunidad importante en su carrera.

Es probable que el Manchester City busque incorporar a un portero experimentado como agente libre para aumentar la competencia y la profundidad de la plantilla.