La segunda jornada de la Süper Lig turca alberga uno de los encuentros más destacados. El club de Estambul Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev donde juegan nuestros compatriotas, « Başakşehir » visitará a uno de los equipos más prestigiosos y fuertes del país: « Trabzonspor » .

Antes de este duelo crucial, uno de los medios deportivos más influyentes de Turquía, el sitio sporx.com , publicó los 10 datos estadísticos más importantes que podrían influir en el destino del partido. Estos datos muestran cuán reñida y llena de resultados inesperados puede ser la batalla en Trabzon.

Para ustedes, queridos aficionados al fútbol, presentamos estos 10 hechos fundamentales:

1. El «silencio» de Shomurodov fuera de casa

El delantero del Istanbul Başakşehir y capitán de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, ha sido uno de los mejores goleadores de la Süper Lig desde la temporada pasada. Sin embargo, las estadísticas muestran que su eficacia fuera de casa es baja. De sus últimos 7 goles, solo uno lo marcó en un partido como visitante (contra Gaziantep en mayo de 2026). En el próximo encuentro, Shomurodov tendrá que romper esta mala racha.

2. Onuachu, un verdadero «dolor de cabeza» para Başakşehir

El delantero del Trabzonspor, Paul Onuachu, muestra una eficacia especial en los partidos contra el club de Estambul. Ha sido decisivo en tres de los cuatro enfrentamientos contra el Başakşehir en la Süper Lig, registrando 2 goles y 1 asistencia .

3. Saviolo a punto de entrar en la historia del club

La nueva incorporación de los locales, Noah Saviolo, aspira a igualar un resultado histórico. Podría convertirse en el segundo jugador extranjero desde la temporada 2000/01 en marcar en sus dos primeros partidos de Süper Lig con la camiseta del Trabzonspor. Hasta ahora, solo Paul Onuachu ha logrado esta hazaña.

4. Empezar la temporada fuera de casa: una pesadilla para Başakşehir

Las estadísticas confirman que los de Estambul gestionan muy mal sus desplazamientos al inicio de la temporada. Desde la temporada 2016/17, el Istanbul Başakşehir no ha ganado ninguno de sus nueve partidos de apertura jugados fuera de casa (2 empates y 7 derrotas).

5. Trabzonspor, el «rey» en su estadio

Los locales tienen un excelente registro en sus inicios como locales. El Trabzonspor ha ganado su primer partido de la temporada en su estadio en 11 de las últimas 14 temporadas de la Süper Lig. La única derrota en este periodo fue contra el Beşiktaş en septiembre de 2020.

6. Başakşehir quiere repetir un inicio histórico

Tras vencer al Kocaelispor por 2-0 en la primera jornada, el Başakşehir busca una segunda victoria consecutiva en Trabzon. La última vez que el equipo logró tal hazaña fue hace 10 años, en la temporada 2016/17.

7. No hay «pan» para los clubes de Estambul en Trabzon

El Trabzonspor continúa con una racha de partidos muy exitosos en casa contra equipos de Estambul. En sus últimos 13 encuentros de la Süper Lig, los locales solo han perdido en una ocasión (8 victorias y 4 empates). La única derrota fue contra el Fenerbahçe (2-3) en febrero de 2026.

8. Una racha de cinco partidos sin ganar

El viaje a Trabzon siempre es difícil para el Istanbul Başakşehir. El equipo no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en el campo del Trabzonspor en la Süper Lig (3 empates y 2 derrotas). Hoy, los visitantes intentarán poner fin a esta racha negra.

9. El invitado más incómodo para el Trabzonspor

Aunque el estadio de Trabzon es difícil para el Başakşehir, la historia de los enfrentamientos muestra que estos partidos tampoco son fáciles para los locales. Entre los equipos que el Trabzonspor ha recibido al menos dos veces en la historia de la Süper Lig, es contra el Başakşehir donde registra su menor porcentaje de victorias en casa (6 victorias en 18 partidos, un 33%).

10. Una racha de seis partidos sin perder

Las estadísticas generales muestran una clara superioridad reciente del Trabzonspor. El equipo no ha perdido en sus últimos seis enfrentamientos contra el Istanbul Başakşehir en la Süper Lig (4 victorias y 2 empates). La última victoria de los de Estambul fue en la temporada 2022/23.

Breve resumen

Los hechos y estadísticas presentados muestran la superioridad general del Trabzonspor. La racha exitosa contra los equipos de Estambul y las dificultades del Başakşehir en Trabzon juegan a favor de los locales.

Sin embargo, el hecho de que el Başakşehir sea uno de los rivales más incómodos para el Trabzon y que estos partidos sean históricamente equilibrados da esperanzas de resultados inesperados. La falta de eficacia de Eldor Shomurodov fuera de casa podría ser un problema para el Başakşehir, pero el delantero uzbeko podría marcar la diferencia en un partido tan importante. El juego creativo de Abbosbek Fayzullayev también será crucial para el ataque de los visitantes.

El próximo partido será sin duda una verdadera fiesta del fútbol y una batalla reñida entre dos equipos fuertes.