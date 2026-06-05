Graham Potter defiende a Viktor Gyokeres y Alexander Isak de las críticas

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, respondió a las críticas en torno a sus delanteros estrella Viktor Gyokeres y Alexander Isak. El experto enfatizó que, aunque ambos jugadores son evaluados de manera diferente en Inglaterra, siguen siendo talentos de primer nivel. Potter afirmó que la contribución de los delanteros al equipo no coincide con las evaluaciones externas. Según Goal.com informa .

Graham Potter elogió especialmente el rendimiento de Viktor Gyokeres. El delantero del Arsenal jugó un papel clave para que Suecia consiguiera la clasificación para la Copa del Mundo. En los partidos de playoff contra Polonia durante la clasificación, marcó cuatro goles, asegurando el éxito de su equipo. A pesar de ganar la Premier League inglesa con el Arsenal y llegar a la final de la Liga de Campeones, Gyokeres sigue siendo criticado por algunos expertos.

«Marcó cuatro goles en dos partidos y nos llevó a la Copa del Mundo; su impacto es notable. Desde la perspectiva del Arsenal, hizo su trabajo, marcó goles y ganó trofeos con su equipo. A pesar de todo su arduo trabajo, sigue siendo criticado. Esto es parte del mundo en el que vivimos, pero su carácter y su ética de trabajo en el campo son dignos de elogio», dijo Potter.

El entrenador también defendió a Alexander Isak, quien está teniendo una temporada difícil en el Liverpool. El delantero, fichado por 125 millones de libras esterlinas, se ha visto afectado por lesiones y la presión de las grandes expectativas. Potter enfatizó que la calidad del jugador no ha disminuido, sino que simplemente está en proceso de adaptación a un nuevo entorno de equipo.

«A veces pensamos que todo mejorará automáticamente cuando llegue un nuevo jugador. Hemos visto de qué es capaz Alex en el Newcastle. No se trata de la habilidad del jugador, sino de encontrar su lugar en el sistema del Liverpool. Su calidad está ahí; solo necesita establecer la conexión adecuada con el equipo», añadió el entrenador.