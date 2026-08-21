El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reaccionó a la firma de un nuevo contrato con el club por parte de una de las principales estrellas del equipo, el extremo brasileño Vinícius Júnior. En una entrevista concedida al prestigioso diario español Diario AS el técnico portugués destacó que la decisión del futbolista no le había sorprendido y que encajaba plenamente con la filosofía del «club blanco».

«Solo tenía una pregunta»: la declaración de Mourinho

José Mourinho habló sobre el proceso de renovación de Vinícius y su papel en el equipo:

«Para mí no fue una noticia sorprendente en absoluto. Cuando me informaron de la situación, mi única pregunta fue: “¿Quiere quedarse o no?”. Me dijeron que quería quedarse, así que estaba completamente tranquilo. No quiero valorar por separado si está entre los diez mejores futbolistas del mundo o no. Pero está claro que es uno de los mejores, y los mejores siempre deben jugar en el Real.» — declaró José Mourinho.

Situación y estadísticas de Vinícius Júnior en el Real

Indicador Situación y detalles Futbolista Vinícius Júnior (26 años, Brasil) Papel en el equipo Extremo titular y principal estrella del equipo Partidos la temporada pasada En todas las competiciones 53 partidos Producción ofensiva 22 goles y 14 asistencias (36 acciones decisivas en total) Postura del entrenador Apoyó plenamente su continuidad y mostró tranquilidad

Una nueva era y estabilidad en Madrid

Tras disputar 53 partidos la temporada pasada, marcar 22 goles y dar 14 asistencias, Vinícius, de 26 años, se ha convertido en una pieza indispensable del ataque madridista. El Real, que afronta una nueva temporada bajo la dirección de Mourinho, ha reforzado la estabilidad de su plantilla al renovar a su líder.

¿Creen que, en el nuevo sistema de José Mourinho, Vinícius Júnior puede mejorar aún más su rendimiento y convertirse en el principal candidato al Balón de Oro?

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