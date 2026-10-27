Lamine Yamal nombrado mejor jugador joven del mundo por tercera vez consecutiva

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Lamine Yamal nombrado mejor jugador joven del mundo por tercera vez consecutiva

Durante la prestigiosa ceremonia del «Balón de Oro 2026» que se celebra en Londres, capital de Inglaterra, se registró otro resultado histórico. El prestigioso premio otorgado al mejor jugador joven del año, el «Trofeo Kopa» (Kopa Trophy), fue ganado por tercer año consecutivo por el extremo del club catalán FC Barcelona, Lamine Yamal,quien se alzó con el galardón.

A sus 19 años, este prodigio ha grabado su nombre con letras de oro en la historia del fútbol al convertirse en el primer y único jugador en ganar este trofeo tres veces.

Triunfo en la Copa del Mundo y La Liga: la temporada ganadora de Yamal

La joven estrella de loscatalanes logró éxitos asombrosos tanto a nivel de club como de selección durante la temporada pasada:

  • Títulos en España: Yamal mostró un juego brillante con el FC Barcelona, levantando el trofeo de campeón de La Liga y la Supercopa de España;

  • Éxito histórico en el Mundial: El delantero fue proclamado campeón del mundo con la selección nacional de España, ganando la medalla de oro;

  • Consistencia inigualable: Demostrando una experiencia y serenidad impresionantes para su edad, el jugador demostró en el campo que ya no tiene rival a nivel juvenil en el fútbol mundial.

Hegemonía sin precedentes en el «Trofeo Kopa»: 2024, 2025 y 2026

En la historia de este premio creado por la publicación francesa France Football, nadie había registrado tal dominio absoluto:

  • 2024: La primera gran explosión de la joven estrella y su primer «Trofeo Kopa» en el escenario mundial;

  • 2025: Rendimiento constante y consolidación de su estatus por segunda vez;

  • 2026: Celebración en Londres y tercer premio histórico.

Detalles sobre Lamine Yamal y el «Trofeo Kopa 2026»

Indicador

Detalles

Nombre del premio

«Trofeo Kopa» (Kopa Trophy)

Jugador ganador

Lamine Yamal

Edad y club

19 años, FC Barcelona (España)

Principales títulos de la temporada

Campeón del mundo, campeón de La Liga, ganador de la Supercopa de España

Años de victoria

2024, 2025, 2026 (3 veces consecutivas)

Lugar de la ceremonia

Londres, Reino Unido

Este reconocimiento en Londres confirma una vez más que Lamine Yamal seguirá siendo el principal candidato al «Balón de Oro» absoluto en los próximos años.

Lamine YamalTrofeo KopaFC BarcelonaBalón de OroFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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