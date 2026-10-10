Se revelaron los 10 futbolistas más caros del mundo

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Se revelaron los 10 futbolistas más caros del mundo

El portal « Transfermarkt », especializado en la valoración del valor de mercado de los futbolistas, ha actualizado su ranking de los jugadores más caros del mundo. Según este, el delantero del « Manchester City» Erling Haaland y el extremo del « FC Barcelona » Lamine Yamal comparten el primer puesto. Así lo informó Goal.

En la lista actualizada, el valor de mercado de ambos jugadores se estima en 220 millones de euros. El delantero del « Real Madrid » Kylian Mbappé ocupa el tercer lugar con 200 millones de euros.

El top 10 de los futbolistas más caros del ranking de « Transfermarkt »:

  1. Lamine Yamal (« FC Barcelona ») — 220 millones de euros;

  2. Erling Haaland (« Manchester City») — 220 millones de euros;

  3. Kylian Mbappé (« Real Madrid ») — 200 millones de euros;

  4. Michael Olise (« Bayern Múnich ») — 180 millones de euros;

  5. Jude Bellingham (« Real Madrid ») — 160 millones de euros;

  6. Pedri (« FC Barcelona ») — 150 millones de euros;

  7. João Neves (« Paris Saint-Germain ») — 140 millones de euros;

  8. Khvicha Kvaratskhelia (« Paris Saint-Germain ») — 140 millones de euros;

  9. Vitinha (« Paris Saint-Germain ») — 140 millones de euros;

  10. Vinícius Júnior (« Real Madrid ») — 130 millones de euros.

En el ranking, los clubes « Real Madrid » y « Paris Saint-Germain » cuentan con tres jugadores cada uno. El « FC Barcelona » tiene dos, mientras que el « Manchester City » y el « Bayern Múnich » tienen uno cada uno en el top 10.

Uno de los cambios notables en la lista es el aumento en el valor de mercado de Michael Olise. El precio del jugador francés subió 10 millones de euros en la última actualización, alcanzando los 180 millones de euros. En octubre de 2025, su valor era de 130 millones de euros.

El delantero brasileño del « Real Madrid » Vinícius Júnior vio su valor de mercado disminuir en 10 millones de euros, situándose en 130 millones de euros. A pesar de esto, se mantiene entre los diez futbolistas más caros del mundo. El valor del jugador había alcanzado los 200 millones de euros en 2024.

Cabe señalar que las cifras citadas por « Transfermarkt » representan el valor de mercado estimado de los jugadores. No son la cantidad exacta pagada en los traspasos entre clubes.

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