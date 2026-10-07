Messi termina su carrera internacional con un gol

Lionel Messi con Argentina disputó su último partido con la selección nacional. En el amistoso celebrado el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina venció a Benín por 3-0. Messi marcó de penalti en el minuto 71, cerrando su despedida de la selección con un gol.

El primer gol del partido fue obra de Nicolás Otamendi en el minuto 48, tras una asistencia de Messi. En el minuto 61, Nico Paz anotó el segundo tanto para Argentina. En el minuto 71, Messi convirtió un penalti para establecer el 3-0 definitivo.

Según las estadísticas del encuentro, Argentina realizó 22 remates, de los cuales 13 fueron a puerta. Para Benín, estas cifras fueron de 7 y 2 respectivamente. Argentina también dominó la posesión del balón con un 65% frente al 35%.

Argentina cometió 13 faltas, mientras que los jugadores de Benín cometieron 12. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla. En tiros de esquina, Argentina se impuso por 8-2.

De esta manera, el jugador de 39 años Messi con Argentina jugó su último partido con la selección. La FIFA había confirmado previamente que el encuentro contra Benín sería su última aparición con el equipo nacional.