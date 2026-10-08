¿Por qué la estrella francesa ha provocado la ira del cuerpo técnico?

En el seno del Real Madrid, ha surgido una tensión interna entre el entrenador José Mourinho y la estrella del equipo, Kylian Mbappé. Una conversación muy seria y tensa tuvo lugar a puerta cerrada entre el delantero, que regresó a Madrid tras una lesión con la selección francesa, y el experimentado técnico portugués.

Según fuentes españolas influyentes, el cuerpo técnico del «Club Blanco» está seriamente preocupado por el régimen deportivo y el comportamiento fuera del campo de la estrella francesa.

El inicio del conflicto: polémica y lesión en la selección

Con la selección francesa, la UEFA Nations League tomó un giro dramático tras el primer partido contra Turquía:

Salida de la concentración: Mbappé abandonó la selección prematuramente debido a una lesión sufrida durante el encuentro y regresó a Madrid para su proceso de recuperación;

Descontento del club: A la dirección y al cuerpo técnico del Real no les gustó la falta de seriedad del jugador en su proceso de recuperación, el incumplimiento de las exigencias médicas y su comportamiento poco profesional fuera del campo.

Conversación a puerta cerrada: «Te defenderé en la prensa, pero...»

Madrid Universal reveló los detalles de la conversación secreta dentro del club, basándose en el programa El Chiringuito: José Mourinho llamó a Mbappé para expresarle abiertamente sus duras críticas sobre su falta de responsabilidad e indisciplina;

Advertencia firme: El «Special One» portugués comunicó sus exigencias al delantero estrella en un tono intransigente:

«Te defenderé ante los medios, pero aquí no» sentenció. Periodo de prueba: un partido crucial contra el VillarrealEn este contexto de desacuerdos internos, los madridistas se enfrentan a una prueba seria en La Liga:

Jornada 8:

El Real recibe a uno de sus rivales peligrosos, el Villarreal, el 10 de octubre en el marco de la octava jornada del campeonato español;

Estado de Mbappé: La inclusión de Kylian Mbappé en la convocatoria y el ambiente en el grupo antes de este encuentro están en el centro de atención del mundo del fútbol.

La firme posición de Mourinho ha demostrado una vez más que el interés del equipo y la disciplina están por encima del estatus de cualquier estrella. La reacción de la estrella francesa a esta reprimenda influirá sin duda en los próximos partidos del Real esta temporada. Ushbu uchrashuv oldidan Kilian Mbappening qaydnomaga kiritilishi va jamoadagi muhit qanday bo‘lishi jahon futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi.

Mourinyuning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa manfaati va intizom har qanday yulduz maqomidan ustun turishini yana bir bor ko‘rsatdi. Fransuz yulduzining ushbu tanbehga qanday munosabat bildirishi «Real»ning mavsumdagi kelasi o‘yinlariga bevosita ta’sir o‘tkazishi shubhasiz.