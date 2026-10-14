Manchester City — PSG: alineaciones y directo

85 Luis Enrique decide sustituir a Warren Zaïre-Emery y entra Lucas Beraldo (PSG) en su lugar.

85 Es hora de sustituciones. Lucas Hernandez (PSG) entra al campo en lugar de Fabian Ruiz.

84 Luis Enrique decide sustituir a Warren Zaïre-Emery, y Lucas Beraldo (PSG) entra en su lugar.

84 Es hora de sustituciones. Lucas Hernández (PSG) entra al campo en lugar de Fabián Ruiz.

84 Erling Haaland (Manchester City) recibió un gran centro dentro del área y desperdició una ocasión clarísima. El portero hizo una parada increíble.

83 Erling Haaland (Manchester City) recibió un gran pase dentro del área y desaprovechó una oportunidad de oro. El portero hizo una parada espectacular.

83 Enzo Fernández (Manchester City) centra al área, pero un defensa atento despeja el balón.

80 Antoine Semenyo (Manchester City) se rehace y dispara desde fuera del área a la esquina inferior derecha, pero Matvey Safonov estaba preparado y atrapa el balón sin problemas.

79 Antoine Semenyo (Manchester City) intentó pasar a Enzo Fernández, pero se pasó de fuerza. El balón salió y habrá saque de puerta para el PSG.

77 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) recibió el pase, se deshizo de su marcador y disparó desde media distancia. Sin embargo, su remate se marchó muy desviado del poste derecho. El balón salió del campo y Manchester City sacará de puerta.

77 Luis Enrique se prepara para hacer un cambio. João Neves entra en lugar de Maghnes Akliouche (PSG).

77 El árbitro señala un cambio. Ferran Torres (PSG) entra al campo en lugar de Ousmane Dembélé.

76 Luis Enrique prepara un cambio. João Neves entra al campo en lugar de Maghnes Akliouche (PSG).

76 El árbitro señala un cambio. Ferran Torres (PSG) entra al campo en lugar de Ousmane Dembélé.

75 ¡Gol! Ayyoub Bouaddi encuentra a Erling Haaland (Manchester City) dentro del área con un gran pase, y este no perdona, enviando el balón a la esquina inferior izquierda. 2:4.

75 ¡Gol! Erling Haaland (Manchester City) supera al portero y amplía la ventaja de su equipo.

75 Iliman Ndiaye (Manchester City) condujo el balón hasta la frontal del área y sacó un potente disparo hacia la esquina inferior derecha, pero Matvey Safonov realizó una parada brillante.

74 Iliman Ndiaye (Manchester City) condujo el balón hasta la frontal del área y soltó un potente disparo hacia la esquina inferior derecha, pero Matvej Safonov realizó una parada excepcional.

74 Erling Haaland (Manchester City) recibe el centro y tiene una gran ocasión, ¡pero su remate desde seis metros sale desvíado y pega en el travesaño! Saque de puerta para el PSG.

72 El Manchester City no aprovechó el córner, los defensas despejaron el balón.

72 Elliot Anderson (Manchester City) dispara desde fuera del área, pero su intento es bloqueado. El juez de línea tomó la decisión correcta y Manchester City sacará de esquina.

72 Elliot Anderson (Manchester City) decidió disparar a puerta, pero su intento fue bien bloqueado por un defensa y no supuso peligro para el portero. El juez de línea acertó, y habrá córner para el Manchester City.

71 Enzo Fernández (Manchester City) desaprovechó una gran ocasión al intentar rematar desde dentro del área. Su disparo se estrelló en el poste derecho. El portero puede respirar tranquilo. El balón salió fuera y el guardameta del PSG pondrá el esférico en juego.

70 El Manchester City sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.

70 ¡Josko Gvardiol (Manchester City) remata de cabeza a la escuadra derecha tras la falta, pero un defensa saca el balón bajo palos! El árbitro señala córner a favor del Manchester City.

69 Warren Zaïre-Emery (PSG) es amonestado por una falta. Sven Jablonski toma una decisión fácil. El Manchester City intentará aprovechar un peligroso libre directo cerca de la banda.

69 Warren Zaïre-Emery (PSG) es amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

68 Un pase corto encuentra a Erling Haaland (Manchester City). Se da cuenta de que el portero está adelantado y dispara desde media distancia, pero el balón se marcha por encima del larguero. El balón sale y se señala saque de puerta para el PSG.

67 Sustitución. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) entra en lugar de Désiré Doué.

66 Sustitución. Jvicha Kvaratsjelia (PSG) entra en lugar de Désiré Doué.

64 Erling Haaland (Manchester City) lo intenta con un disparo desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el poste izquierdo. El balón sale y hay saque de puerta para el PSG.

63 Maghnes Akliouche (PSG) recibió un gran pase y lanzó un disparo flojo al centro de la portería, ¡pero tras un grave error del portero, el balón acabó en el fondo de la red!

63 ¡Brillante disparo! Maghnes Akliouche (PSG) recibió un pase preciso de Ousmane Dembele y sacó un remate imparable desde fuera del área hacia el poste izquierdo. Gol fantástico. El marcador es ahora 1:4.

63 ¡Gol! ¡Maghnes Akliouche (PSG) dispara, el balón pasa junto al portero y se mete en la red!

62 ¡Maghnes Akliouche (PSG) recibió un gran pase y lanzó un disparo flojo hacia el centro de la portería, pero tras un grave error del portero, el balón entró en la red!

61 Sven Jablonski muestra tarjeta amarilla a Antoine Semenyo (Manchester City) por una falta dura.

58 Enzo Fernández (Manchester City) envía un centro preciso al área hacia Abdukodir Khusanov, pero no llega al balón. El balón se va fuera y el PSG saca de puerta.

57 Iliman Ndiaye (Manchester City) intentó un centro al área, pero fue bloqueado.

55 Antoine Semenyo (Manchester City) arrancó demasiado pronto y el árbitro señala fuera de juego.

54 Saque de esquina ejecutado rápidamente por el Manchester City.

54 Erling Haaland (Manchester City) metió el balón en el área, pero su intento fue bloqueado y el balón despejado. El juez de línea señala córner, lo sacará el Manchester City.

53 ¡Gol! Iliman Ndiaye envía un centro magnífico al área, al que llega Erling Haaland (Manchester City). Su disparo a corta distancia se cuela por la escuadra superior derecha de la portería de Matvéi Safónov. 1:3.

53 ¡Gol! ¡Erling Haaland (Manchester City) supera al portero y manda el balón al fondo de la red!

52 ¡Oportunidad! ¡Iliman Ndiaye (Manchester City) estuvo muy cerca de marcar! Recibió el balón dentro del área y sacó un gran disparo hacia el lado izquierdo, pero Matvey Safonov hizo una parada brillante.

51 Marc Guéhi (Manchester City) cometió una dura falta en la disputa del balón y Sven Jablonski pitó la infracción. El PSG gana un tiro libre.

49 ¡Enzo Fernández (Manchester City) remata de cabeza un centro al área de forma brillante, pero el balón se va rozando el post izquierdo! ¡Qué ocasión tan clara! El balón sale fuera, saque de puerta para el PSG.

48 Josko Gvardiol (Manchester City) se deshace de su marcador y llega al saque de esquina, pero su gran cabezazo hacia el poste derecho es despejado magistralmente por el portero en una estirada.

48 El árbitro señala saque de esquina, y Enzo Fernández (Manchester City) se dispone a lanzarlo.

47 El árbitro señala córner y Enzo Fernández (Manchester City) se dispone a lanzarlo.

47 El balón le llegó a Antoine Semenyo (Manchester City) en el centro del área, remató hacia arriba, pero un defensa despejó de manera brillante. Manchester City gana un saque de esquina.

46 Iliman Ndiaye (Manchester City) estiró la pierna en el área para llegar al balón y lo mandó por encima del travesaño. Saque de puerta para el PSG.

46 Enzo Maresca decide hacer un cambio al descanso. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) entra al campo en lugar de Jérémy Doku.

46 Sustitución. Jérémy Doku abandona el terreno de juego y entra en su lugar Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

46 Hay un cambio para la segunda mitad. Enzo Maresca probablemente no esté satisfecho con el rendimiento de Rúben Dias (Manchester City). Matheus Nunes entra en su lugar.

46 Hubo un cambio al descanso. Enzo Maresca decidió hacer una modificación. Iliman Ndiaye entra en lugar de Rayan Cherki (Manchester City).

46 Enzo Maresca ha decidido sustituir a Rúben Dias, y Matheus Nunes entra en su lugar para el Manchester City.

46 Sustitución. Iliman Ndiaye (Manchester City) entra al campo, Rayan Cherki se retira.

46 El árbitro hizo sonar su silbato para señalar el inicio de la segunda mitad.

45+3 Terminó la primera parte del partido.

45+2 Jérémy Doku (Manchester City) regateó a los defensas y encontró espacio para disparar dentro del área, pero su remate al rincón inferior derecho fue detenido por Matvey Safonov.

45+2 Jérémy Doku (Manchester City) se deshace de su marcador y saca un potente disparo desde dentro del área. El balón iba hacia la esquina inferior derecha, pero Matvei Safónov realiza una parada espectacular.

45+1 Antoine Semenyo (Manchester City) dispara desde una posición muy favorable fuera del área, pero un defensa se juega el físico para bloquear el balón.

45 El cuarto árbitro añadió 2 minutos al partido.

43 Saque de esquina jugado en corto por Ousmane Dembélé (PSG).

41 Josko Gvardiol (Manchester City) se escapa de su marcador en el área y conecta un magnífico cabezazo tras un saque de esquina de Enzo Fernandez. Desafortunadamente, el balón se va rozando el poste izquierdo por unos centímetros. Es saque de puerta para el portero del PSG.

41 Enzo Fernández (Manchester City) intenta enviar el saque de esquina a la cabeza de uno de sus compañeros.

41 Josko Gvardiol (Manchester City) se zafa de su marca en el área y conecta un gran cabezazo tras un saque de esquina puesto por Enzo Fernandez. Desafortunadamente, el balón se va rozando el poste izquierdo por unos pocos centímetros. El balón sale y el portero del PSG sacará de puerta.

41 El balón salió del campo. El Manchester City sacará de esquina.

40 El Manchester City sacó el córner en corto.

40 Erling Haaland (Manchester City) remata bien de cabeza a corta distancia tras un saque de esquina, pero el peligro se disipa ya que un defensor despeja con facilidad. El Manchester City gana un córner. Están metiendo a muchos jugadores en el área.

39 Rayan Cherki (Manchester City) se dispone a realizar el saque de banda.

39 Antoine Semenyo (Manchester City) centra al área, pero los defensas están atentos y despejan el peligro. El balón sale del campo y el juez de línea señala el banderín de córner. Saque de esquina a favor del Manchester City.

39 Achraf Hakimi (PSG) dispara desde fuera del área. El balón va raso hacia el centro de la portería, pero Gianluigi Donnarumma despeja el peligro sin problemas.

36 Ousmane Dembele (PSG) sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.

35 Ousmane Dembele (PSG) jugó el córner en corto en lugar de centrar al área.

35 Maghnes Akliouche (PSG) realiza una jugada individual, pero un defensa lo bloca sin dejar crear peligro. Habrá córner para el PSG.

32 Vitinha (PSG) recibió un pase preciso de Warren Zaïre-Emery dentro del área y disparó ajustado al palo derecho, batiendo al portero. 0:3.

32 ¡Gol! ¡Vitinha (PSG) marca y cambia el marcador!

31 Achraf Hakimi (PSG) remata de cabeza un centro desde la banda en el área pequeña, pero el balón se estrella en el poste izquierdo.

30 Warren Zaïre-Emery (PSG) llega a un buen centro en el área y saca un potente disparo, pero un defensa bloquea el balón con el cuerpo.

29 Gianluigi Donnarumma tuvo que intervenir para desviar el disparo de Vitinha (PSG). Este recibió el balón, encontró espacio y sacó un potente disparo hacia el poste izquierdo, pero no pudo batir al portero.

27 Gianluigi Donnarumma se vio obligado a intervenir tras un disparo de Vitinha (PSG). Tras recibir el balón, encontró espacio y disparó hacia el poste izquierdo, pero no pudo batir al portero.

27 Sven Jablonski hace sonar el silbato. Josko Gvardiol (Manchester City) comete falta por juego peligroso. El PSG tiene un tiro libre y la oportunidad de presionar cerca del área rival.

26 Erling Haaland (Manchester City) remata de cabeza de forma brillante desde dentro del área, pero su intento es bloqueado. El Manchester City sacará de esquina.

25 El Manchester City saca el córner en corto. El balón va dirigido al compañero más cercano.

25 Erling Haaland (Manchester City) remata de cabeza con clase desde el interior del área, pero su disparo es bloqueado. Manchester City sacará de esquina.

24 Antoine Semenyo (Manchester City) no pudo conectar un pase preciso con un compañero dentro del área, golpeando el balón con demasiada fuerza. El balón salió y el portero del PSG sacará de puerta.

23 El Manchester City despliega un gran juego colectivo con pases cortos a uno o dos toques, esperando el momento oportuno para romper la defensa rival y rematar en un rápido contrataque.

22 El Manchester City despliega un gran juego en equipo con pases cortos y paredes, esperando el momento oportuno para romper la defensa rival y rematar en un rápido contragolpe.

20 Maghnes Akliouche intentó robar el balón con una entrada, pero el árbitro Sven Jablonski pitó falta.

19 El Manchester City sacó rápido el córner en corto.

19 Erling Haaland (Manchester City) se interna en el área, pero su disparo es bloqueado. El balón sale fuera. El Manchester City tiene la oportunidad de marcar de córner.

17 Vitinha (PSG) se quedó solo en el vértice del área y sacó un potente disparo hacia el rincón derecho, pero Gianluigi Donnarumma realizó una parada brillante para despejar el balón.

15 Désiré Doué envió un gran centro al área. Ousmane Dembele (PSG) llegó al balón y remató de cabeza a quemarropa al rincón inferior izquierdo, dejando impotente a Gianluigi Donnarumma. Demostró su olfato goleador: una definición fantástica. Marcador 0:2.

15 ¡¡¡Gol!!! Ousmane Dembélé (PSG) manda el balón al fondo de la red.

13 ¡Gol! Fabián Ruiz asiste a Désiré Doué cerca de la frontal del área, su potente disparo a la esquina izquierda deja sin opciones al portero. 0:1.

13 ¡Gol! ¡Désiré Doué (PSG) marca!

12 Enzo Fernández (Manchester City) saca el córner al área, pero Matvey Safonov está atento y despeja el peligro.

12 ¡Antoine Semenyo (Manchester City) no logra aprovechar el rechace a quemarropa! Su disparo se marcha ligeramente por encima del travesaño. El balón sale fuera y se señala saque de puerta para el PSG.

11 Enzo Fernández (Manchester City) cuelga el balón al área desde el saque de esquina.

11 Rayan Cherki (Manchester City) se colocó para lanzar la falta y decidió disparar él mismo, enviando el balón hacia el poste izquierdo, pero Matvey Safonov despejó con una gran estirada. El balón salió fuera. El Manchester City tendrá la oportunidad de marcar de córner.

10 Sven Jablonski pita falta, Achraf Hakimi (PSG) comete una dura entrada en la lucha por el balón. Manchester City tendrá un tiro libre.

10 Rayan Cherki (Manchester City) cae en el área tras un choque con el defensa. El árbitro pudo haberse perdido la jugada y deja seguir el juego.

9 Warren Zaïre-Emery (PSG) se quitó la marca del defensa y disparó desde media distancia a la esquina inferior izquierda, pero Gianluigi Donnarumma estuvo atento y atrapó el balón con facilidad.

9 Fabián Ruiz (PSG) intentó pasar a Ousmane Dembélé desde dentro del área, pero un defensa estuvo atento y cortó el balón a tiempo.

7 Jérémy Doku (Manchester City) intenta avanzar, pero un rival despeja el balón.

4 Los jugadores del Manchester City controlan el balón y se tocan en corto. Esperan que se abran espacios en la línea defensiva.

4 El Manchester City sigue jugando con pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.

2 Désiré Doué (PSG) avanza hacia la portería, pero el defensa recorta a tiempo y le roba el balón. El balón sale fuera. El Manchester City sacará de banda.

1 ¡Increíble, el partido de hoy está empezando ahora mismo!

00:03 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de comenzar. El PSG sacará de centro.

00:00 El partido de hoy será dirigido por Sven Jablonski.

00:00 Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya puedes consultarlas.