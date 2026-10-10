Maravilla de la naturaleza: encuentran una serpiente rara de dos cabezas y cuatro ojos en la India

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Maravilla de la naturaleza: encuentran una serpiente rara de dos cabezas y cuatro ojos en la India

Una serpiente de aspecto inusual fue encontrada en la región de Dhanpur, distrito de Dahod, en el estado de Gujarat, India. El reptil, que posee dos cabezas y cuatro ojos en un solo cuerpo, fue rescatado por especialistas.

Según los representantes del grupo Dahod Prakruti Mitra Mandal, quienes participaron en el rescate de la serpiente, cada cabeza tiene su propio sistema nervioso. Esta es una de las características biológicas únicas de este raro animal.

Los expertos señalan que la serpiente encontrada podría pertenecer a la especie de serpiente lobo (wolf snake). En su opinión, es muy probable que sea la primera vez que se encuentra una serpiente de dos cabezas en esta zona.

Las criaturas de dos cabezas son muy raras en la naturaleza. Esta condición puede estar relacionada con peculiaridades en el proceso de desarrollo embrionario. Este hallazgo ha captado la atención de especialistas y amantes de la naturaleza.

Dahod Prakruti Mitra MandalDhanpurEstado de GujaratSerpiente de dos cabezasIndia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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